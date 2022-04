Santé mère-enfant : caravane médicale multidisciplinaire à Taroudant

mardi, 5 avril, 2022 à 23:21

Taroudant – Une caravane médicale multidisciplinaire a été organisée, récemment, au profit des mères et des enfants de la commune de Ahl Tifnoute Assarag (province de Taroudant).

Quelque 28 femmes enceintes et 110 enfants ont profité de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre d’une convention signée entre la direction provinciale de la santé et de la protection sociale de Taroudant, l’association Roudana des sages-femmes et l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) .

Initiée en partenariat avec le Conseil communal d’Ahl Tifnoute Assarag, en coordination avec les autorités locales et le Conseil provincial de Taroudant, cette caravane qui a mobilisé un staff médical de 36 personnes, a pour objectif de contribuer à améliorer l’accessibilité à des soins spécialisés pour les femmes et les enfants .

Cette caravane a offert des prestations de soins en gynécologie, en pédiatrie, en suivi de grossesse et en échographie, outre le dépistage des cancers de sein et du Col de l’utérus, ainsi que des examens bucco-dentaires et de correction optique au profit des enfants de l’école Asrag.