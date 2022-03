Santé et protection sociale: La Cour des comptes recommande l’amélioration du processus de planification stratégique à travers l’institution d’un mécanisme d’encadrement adéquat

mardi, 15 mars, 2022 à 12:36

Rabat – La Cour des comptes a recommandé au ministère de la Santé et de la Protection sociale d’améliorer le processus de planification stratégique, à travers l’institution d’un mécanisme d’encadrement adéquat couvrant l’ensemble de ses phases et ce, afin de surmonter les difficultés relevées par les missions de contrôle réalisées par la Cour et qui ont porté sur l’examen de la gouvernance, des outils d’appui et de certains aspects du système de santé.

Dans son rapport annuel au titre des années 2019 et 2020, la Cour précise que ces six missions de contrôle ont permis de relever des insuffisances qui se rapportent à des difficultés notamment en matière de gouvernance, de suivi et de pilotage, à la faiblesse des ressources financières et humaines, à l’inadéquation des infrastructures et des équipements pour les services à assurer aux patients, à des problèmes relevés dans l’organisation et la gestion des centres de santé ainsi qu’aux insuffisances du système d’information du ministère.

Dans ce sens, la Cour recommande au ministère la documentation appropriée du processus de planification stratégique ainsi que la mise en place de mécanismes de pilotage, de suivi et d’évaluation, en veillant à assurer la couverture des principaux processus métiers par des applications informatiques adaptées et efficaces.

Elle incite également à améliorer les outils et les démarches de la programmation médicale et technique, à doter les établissements hospitaliers nouvellement créés en ressources nécessaires et à développer une politique appropriée de gestion de patrimoine hospitalier.

Concernant les urgences médicales, la Cour recommande de les encadrer par un dispositif juridique approprié et flexible qui en définit les missions, l’organisation, les activités et le fonctionnement et de veiller à assurer la continuité et la permanence des soins au niveau des structures du réseau des établissements de soins primaires et du réseau hospitalier.

Elle insiste sur la nécessité de doter les structures des urgences en moyens humains, techniques et informationnels nécessaires et de consacrer les Services d’aide médicale urgente (SAMU) en tant que dispositifs de coordination et de régulation des flux des patients.

Au sujet de la gestion des centres hospitaliers provinciaux et régionaux, la Cour recommande de les doter en moyens humains et équipements nécessaires pour améliorer la qualité des prestations, de prendre des mesures en vue d’assurer des conditions d’accueil, d’orientation et de prise en charge adéquates pour les patients et de développer le processus de facturation et de recouvrement des recettes propres.

Sur un autre plan, la mission de contrôle relative à la couverture médicale de base a permis de relever une tendance à la hausse du taux de couverture de la population. Cette tendance qu’il convient d’accélérer, induit un accroissement des dépenses et impacte, en conséquence, l’équilibre financier des systèmes de couverture médicale.

En effet, le taux global de couverture de la population marocaine a atteint 68,8% à fin décembre 2018, dont 28,8% des assurés de l’AMO et 31% bénéficiaires du RAMED. Une partie, qui ne dépasse pas 9% de la population, bénéficie elle d’une couverture médicale dans le cadre de régimes spécifiques.

Les ressources ont connu une augmentation continue au cours de la période 2015-2019, passant de 10,5 MMDH à 14,4 MMDH pour l’AMO, et de 1,43 MMDH à 1,86 MMDH pour le RAMED.

La même tendance a été enregistrée concernant les dépenses. Ainsi, au niveau du RAMED, les dépenses des prestations de soins sont passées de 1,72 MMDH en 2015 à 2,4 MMDH en 2019, et au niveau de l’AMO, elles sont passées de 6,95 à 9,83 MMDH entre 2015 et 2019.

Cette situation a connu, selon la Cour, un changement en 2020, année marquée par les effets de la pandémie liée à la Covid-19, où les dépenses du régime ont connu une légère baisse de 5,38%.

Dans la perspective de la généralisation de l’AMO pour englober aussi les bénéficiaires du RAMED à l’horizon 2022, comme prévu par la loi n° 09.21 relative à la protection sociale, la Cour des comptes invite le ministère de la santé et de la protection sociale et le ministère de l’Economie et des Finances à revoir les paramètres de financement de la couverture médicale de base et à engager une réflexion sur les mécanismes de diversification des ressources et moyens de son financement.

Sur le plan de la gouvernance, elle recommande d’instituer une autorité de régulation indépendante dotée de pouvoirs et moyens nécessaires, et d’adopter un système de veille et de prévention sanitaires et une politique pharmaceutique efficace.

La Cour insiste enfin sur l’importance de mettre à niveau l’hôpital public, en tant que principal levier de la couverture médicale de base, et de veiller à développer le contrôle du secteur de santé privé.