Un sardinier marocain heurte un récif à Tarfaya : Les membres de l’équipage sains et saufs

vendredi, 18 janvier, 2019 à 20:12

Rabat – Trente marins pêcheurs, membres de l’équipage d’un sardinier marocain, qui a heurté vendredi un récif au large de Tarfaya, ont été sauvés, a-t-on appris de source militaire.

Cette opération de sauvetage a été menée par la Marine Royale en collaboration avec la protection civile, et la participation d’un avion de la Gendarmerie Royale et d’un hélicoptère des Forces Royales Air, a-t-on précisé de même source.

Le sardinier marocain “Abdelmoughit” a, pour des raisons indéterminées, heurté un récif au nord de Tarfaya à 300 mètres de la côte, a indiqué la source militaire, ajoutant que la Marine Royale en collaboration avec la protection civile, a déployé aussitôt un Garde-côtes et des moyens à partir de la terre pour sauver l’équipage de ce bateau composé de 30 marins pêcheurs, entre 06h00 et 09h00 du matin.

Tous les membres de l’équipage du sardinier, dont l’épave s’est fracassée contre le récif, ont été ramenés sains et saufs sur la terre ferme, a relevé la même source.