Des “sauts qualitatifs” enregistrés dans l’amélioration des conditions des personnes en situation de handicap (Mme Hayar)

lundi, 1 avril, 2024 à 17:30

Rabat – Les programmes mis en place en faveur des personnes en situation de handicap ont permis de réaliser des “sauts qualitatifs” dans l’amélioration de leurs conditions, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Aawatif Hayar.

S’exprimant lors d’une rencontre-débat organisée à l’occasion de la Journée nationale des personnes en situation de handicap, Mme Hayar a souligné que la mise en œuvre de ces programmes intervient conformément aux Hautes Orientations Royales et à la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI entoure les personnes à besoins spécifiques.

Dans ce sens, la ministre a passé en revue les avancées réalisées par le Royaume dans la promotion des droits des personnes en situation de handicap, notamment le programme de qualification scolaire ayant permis la scolarisation de quelque 26.000 enfants.

Concernant les activités génératrices de revenu au profit de cette catégorie, Mme Hayar a indiqué que le nombre de projets est passé de 400 à 1.830, à la faveur de l’appui apporté conformément aux Hautes Orientations Royales et en application des engagements du gouvernement.

Evoquant les efforts de l’Exécutif en matière d’élargissement de la base des bénéficiaires du Fonds d’Appui à la Protection Sociale et à la Cohésion Sociale, Mme Hayar a précisé que la promotion de la scolarisation des enfants en situation de handicap est le fruit du soutien conséquent engagé par le gouvernement en mobilisant 500 millions de dirhams.

La ministre a, de même, cité la prise en charge des enfants autistes qui est passée de 700 dirhams à 1.200 dirhams, ainsi que la plateforme électronique “Khadamaty” pour l’obtention de l’attestation de handicap, qui a bénéficié à un total de 170.000 personnes.

La ministre a rappelé, en outre, les efforts déployés par son Département pour la création de la carte spéciale dédiée aux personnes en situation de handicap, et définissant les services inclus dans cette carte notamment l’élargissement du panier de service santé, ainsi que la conception pour la migration des services sociaux actuels dans le cadre de la protection sociale.

Célébrée au Maroc le 30 mars de chaque année, la Journée nationale des personnes en situation de handicap, est l’occasion propice pour les différents intervenants, y compris les institutions gouvernementales et les acteurs de la société civile, d’évaluer les politiques publiques et les stratégies nationales visant à intégrer cette catégorie dans le tissu sociétal et institutionnel aux niveaux international et national.