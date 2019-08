Sauvegarde du patrimoine archéologique national: Le ministère de la Culture appelle au respect des procédures relatives aux travaux de fouilles et de prospection

samedi, 31 août, 2019 à 13:50

Rabat – Le ministère de la Culture et de la Communication a appelé, samedi, au respect de l’ensemble des procédures relatives aux travaux de fouilles et de prospection, en soulignant l’importance du patrimoine matériel national, architectural et archéologique, en tant que composante de l’identité nationale et de la mémoire territoriale ainsi qu’un trait distinctif de l’être civilisationnel, appelé à être mis en valeur, sauvegardé et pérennisé.