Séance de travail à Belgrade entre M. El Ktiri et le ministre serbe en charge des anciens combattants

mercredi, 8 mars, 2023 à 18:21

Rabat – Le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri, a tenu lundi à Belgrade, une séance de travail avec le ministre du Travail, de l’Emploi, des Anciens combattants et des Affaires sociales de la République de Serbie, Nikola Selakovic, axée notamment sur le renforcement des relations de partenariat et d’action commune.

Cette séance de travail, qui intervient à l’occasion de la tenue de la 30ème Assemblée générale de la Fédération Mondiale des Anciens Combattants (FMAC) à Belgrade du 06 au 10 mars et dont M. El Ktiri est Président-adjoint, a porté sur la mise en place de mécanismes de coopération et de partenariat et le renforcement des relations de partenariat et d’action commune afin de préserver et de valoriser la mémoire historique maroco-serbe ainsi que l’échange des expériences et les connaissances entre les deux Institutions dans des domaines d’intérêt commun, indique un communiqué du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.

Au début de la séance de travail, tenue en présence de l’ambassadeur du Royaume du Maroc en Serbie, le ministre, qui a souhaité au nom du Président de la République de Serbie la réussite des travaux de la 30ème Assemblée Générale de la FMAC et la bienvenue à la délégation marocaine, a salué les relations d’amitié unissant les deux pays, rappelant le soutien mutuel de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale des deux pays.

Selon le communiqué, le ministre serbe a ensuite salué la bravoure des soldats marocains vaillants tombés lors des combats pour la libération de l’Europe en général et les villes du sud de la Serbie en particulier entre 1917 et 1919.

Par ailleurs, M. Selakovic a donné un aperçu général sur les actions menées par son ministère en faveur des anciens combattants et victimes de guerres serbes, notamment dans les domaines sociaux et moraux.

Pour sa part, M. El Ktiri, qui a remercié la partie serbe pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation marocaine, a rappelé les relations diplomatiques maroco-serbe qui remontent à 1957 tout comme il a évoqué l’appel de Feu SM Mohammed V aux jeunes appelés marocains à rallier les troupes des alliés pour défendre les valeurs de la paix et de la démocratie contre le Nazisme.

De même, il a souligné le rôle éminent de Feu SM Hassan II et du fondateur et père de la Yougoslavie, le Maréchal Tito dans le Mouvement des Non-alignées, dans lequel le Maroc et l’ex-Yougoslavie avaient joué un rôle considérable, notamment dans la coexistence pacifique, le rapprochement des peuples, et l’accélération du processus de la décolonisation, ainsi que la lutte pour le respect de l’égalité et de la souveraineté des pays, ajoute le communiqué.

Par la suite, M. El Ktiri a donné un aperçu détaillé sur les actions menées par le Haut-commissariat en faveur des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération dans divers domaines sociaux, à savoir, les allocations forfaitaires, la pension d’invalidité, les agréments, la création des petits et moyens projets par les ayant droits des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et l’assurance médicale obligatoire et complémentaire (AMO).

Aussi, il a évoqué les efforts du Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération pour préserver et valoriser la mémoire historique nationale, le patrimoine historique de la lutte nationale pour la libération à travers la recherche, la documentation, les récits historiques, en plus de la mémoire partagée, l’enrichissement et le rapatriement de documents déposés dans des centres d’archives étrangers, relève le communiqué.

A la fin de la séance de travail, M. El Ktiri a remercié le ministre serbe et a exprimé sa disponibilité à poursuivre cette importante coopération pour renforcer et consolider davantage les relations bilatérales.