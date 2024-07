Sebou : Campagne pour prévenir les noyades dans les lacs de barrages

mercredi, 10 juillet, 2024 à 12:07

Fès – L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou a annoncé le lancement de sa campagne 2024 de sensibilisation aux dangers de la baignade dans les lacs de barrages.

L’Agence a précisé, dans un communiqué, que le lancement de cette campagne aura lieu le mardi 16 juillet, au marché hebdomadaire d’Aïn Drij, près du barrage Al Wahda.

L’événement se déroulera en collaboration avec les autorités locales, les collectivités territoriales, les services de la protection civile et certaines associations de la société civile actives dans les domaines social et environnemental.

Selon la même source, cette campagne concernera la plupart des barrages et des lacs du bassin hydraulique du Sebou.

Un bureau spécialisé en communication et sensibilisation sera sollicité, utilisant divers moyens tels que la distribution de documents (affiches, dépliants, bannières), équipes d’animation, tente mobile, voitures publicitaires, haut-parleurs, ainsi que spots et capsules de sensibilisation.

Cette campagne vise à sensibiliser et à informer les populations riveraines des lacs de barrages, ainsi que tous les citoyens fréquentant leurs rives pour les loisirs et la détente, sur les dangers réels de la baignade.

Bien que ces lacs semblent généralement calmes et sûrs, ils présentent en réalité des risques avérés.

L’Agence du Bassin Hydraulique du Sebou a signalé une augmentation des noyades mortelles dans les lacs des barrages du bassin ces dernières années, particulièrement durant la saison estivale.

L’Agence a souligné que le danger principal de ces lacs réside dans la densité de leurs eaux et leur profondeur, dépassant parfois 100 mètres.

De plus, les berges non aménagées ne permettent pas un accès facile à l’eau. En outre, le fond de ces lacs, contenant boue et obstacles, réduit les chances de survie en cas de noyade.