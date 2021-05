Secousse tellurique de 4 degrés dans la province de Driouch (bulletin d’alerte sismique)

vendredi, 28 mai, 2021 à 11:26

L’accueil du chef du “front polisario”, le dénommé Brahim Ghali, sur le territoire espagnol de manière secrète et avec une fausse identité, alors qu’il est recherché par la justice espagnole pour crimes de guerre, constitue une duplicité et une violation flagrante des accords internationaux et des normes européennes de visa Schengen, a indiqué le journal égyptien Al-Ahram.