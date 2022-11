Secousse tellurique de magnitude 4 degrés au large de Driouch

jeudi, 17 novembre, 2022 à 15:07

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) et la Compagnie nationale des eaux de l’État d’Israël, “Mekorot” ont procédé, jeudi à Marrakech, à la signature d’un Mémorandum d’entente dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement liquide.