Le secrétaire du Conseil supérieur de NAUSS salue l’engagement constant de la DGSN pour l’accomplissement de son devoir de protection de la Patrie et des citoyens

vendredi, 17 mai, 2024 à 23:53

Agadir – Le secrétaire du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS), Khalid bin Abdulaziz Alharfash a salué, vendredi, l’engagement constant de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) pour l’accomplissement de son devoir de protection de la Patrie et des citoyens.

Dans un tweet sur le réseau X, à l’occasion de sa participation à la cérémonie officielle de l’ouverture de la 5ème édition des Journées Portes Ouvertes (JPO) de la DGSN, qui coïncide avec la célébration du 68ème anniversaire de sa création, M. Alharfash a écrit qu’il s’agit d’une cérémonie distinguée par ses shows et défilés au cours de laquelle la famille de la Sûreté nationale a réitéré son engagement constant, durant 68 ans, pour accomplir son devoir de protection de la Patrie et des citoyens avec dévouement et discipline.

Il a également mis en exergue la disposition et la capacité de la Sûreté nationale à relever l’ensemble des défis à venir, exprimant sa joie de prendre part aux célébrations annuelles de la création de la Sûreté nationale, à l’invitation du Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, Abdellatif Hammouchi.

Le coup d’envoi de la 5ème édition des Journées portes ouvertes de la Direction Générale de la Sûreté Nationale a été donné, jeudi soir à Agadir, sous le thème : “La sûreté nationale : citoyenneté et solidarité”.

Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.