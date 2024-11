Le secteur de l’élevage se renforce à Es-Semara

vendredi, 8 novembre, 2024 à 11:34

Es-Semara -Un centre d’élevage des petits ruminants, équipé d’une unité de production d’orge hydroponique, d’une capacité de production de 1.000 kg par jour a été lancé jeudi à Es-Semara.

Lancé par le gouverneur de la province d’Es-Semara, Brahim Boutoumilate à l’occasion de la célébration du 49ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, ce projet s’inscrit dans le sillage de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole “Génération Green 2020-2030”.

Ce centre mobilise une enveloppe budgétaire de l’ordre d’environ 3,5 millions de dirhams (MDH) et s’étale sur une superficie de 5.000 m².

Porté par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, ce projet qui profitera à l’association provinciale des éleveurs des ovins et caprins, est composé d’un hangar d’élevage, d’une salle de stockage et d’un château d’eau d’une capacité de 10 m³.

Ce projet a notamment pour objectif d’augmenter la production du lait de chèvre, de renforcer la production de viande rouge et de mettre à la disposition des éleveurs une quantité suffisante de fourrages, à travers la production d’orge hydroponique.

Par la suite, le gouverneur et la délégation l’accompagnant ont visité une unité de valorisation de lait de chèvres, d’une capacité de 1.000 litres par jour.

Etalé sur une superficie de 1.000 m², ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie “Génération Green 2020-2030” est porté par l’Union Maraii Sakia El Hamra, pour un montant de plus de 3,28 MDH.

Dans une déclaration à la presse, le directeur provincial de l’agriculture d’Es-Semara, Ahmed El Alouani, a souligné que ces projets agricoles ayant mobilisé un investissement global de plus de 6,5 MDH, visent à promouvoir le secteur agricole, créer une valeur ajoutée agricole, et à améliorer le revenu des agriculteurs.

Ces projets, a-t-il poursuivi, s’assignent également pour objectif de sédentariser les nomades éleveurs, et partant améliorer les revenus des éleveurs en milieu rural.