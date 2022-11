Secteur de la santé: M. Ait Taleb fait état d’un bilan positif en 2021 et au 1er semestre de 2022

mercredi, 2 novembre, 2022 à 19:39

Rabat – Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a affirmé mercredi que son département a réalisé un bilan globalement positif en 2021 et lors du premier semestre de l’année en cours et ce, en dépit d’une conjoncture difficile.