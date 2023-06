La sécurité alimentaire nécessite une coopération internationale accrue (président de l’AMPCC)

jeudi, 1 juin, 2023 à 18:11

Yaoundé – La sécurité alimentaire est un enjeu mondial qui nécessite une coopération internationale accrue pour être résolu, a déclaré, jeudi à Yaoundé, le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), Mounir Laymouri.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture de la 2-ème édition des Journées économiques internationales des communes (JEICOM23), M. Laymouri a indiqué que “pour répondre à ces défis, nous devons travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux, pour partager nos expériences et nos connaissances et pour mobiliser les ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs”.

Il a également insisté sur la nécessité de l’adoption “d’une approche globale et intégrée de la sécurité alimentaire, qui prend en compte les dimensions économiques, sociales, environnementales et politiques de cette question”, ainsi que sur “l’engagement dans la lutte contre les inégalités socio-économiques qui sont souvent la cause de la faim et de la maladie”.

Il a, en outre, relevé l’importance de veiller à ce que les politiques alimentaires soient respectueuses de l’environnement et de la biodiversité et que la production alimentaire soit durable et respecte l’environnement pour assurer la sécurité alimentaire à long terme.

D’autre part, M. Laymouri a souligné que “la sécurité alimentaire est un défi majeur pour le continent africain, mais c’est également une opportunité pour le développement économique et social”, appelant, dans ce sens, à la mobilisation de toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé, la société civile et les communautés locales, pour atteindre l’objectif de sécurité alimentaire.

Il a aussi appelé à “encourager l’innovation et la recherche pour développer des technologies agricoles adaptées à notre contexte et à nos besoins”, et à “préserver nos terres, nos eaux et nos forêts pour garantir la production alimentaire à long terme et assurer la survie de notre planète, tout en étant conscients que la sécurité alimentaire ne peut être atteinte sans une gestion durable de nos ressources naturelles”.

“Nous devons nous engager à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, en particulier l’Objectif 2, qui vise à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire pour tous”, a-t-il insisté.

Dans la même veine d’idée, il rappelé que plus de 900 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, dont la majorité vit en Afrique, relevant que “cette situation est intolérable et exige, de notre part, une action urgente”.

L’Afrique est un continent riche en ressources naturelles et en potentiel humain et a la capacité de nourrir sa population et de contribuer à la sécurité alimentaire mondiale, a-t-il poursuivi, précisant que “nous sommes conscients des défis considérables auxquels le continent est confronté, mais nous sommes déterminés à y faire face avec courage et résilience”.

“Nous avons la capacité de relever les défis qui se présentent à nous, et de construire un avenir plus juste, plus durable et plus heureux pour notre continent”, a lancé le maire de la ville de Tanger dans un message d’espoir adressé à tous les citoyens africains, mettant en avant qu'”en travaillant ensemble avec détermination et solidarité, nous pouvons réaliser la sécurité alimentaire et offrir à chaque citoyen africain la possibilité de vivre dans la dignité et la prospérité”.

Reconnu pour sa longue et riche expérience en la matière, le Maroc prend part aux JEICOM23, qui se tiennent du 1er au 3 juin sous le thème “L’Afrique face à l’impératif de la sécurité alimentaire”, en tant qu’invité d’honneur.