Sefrou : Clôture de la 3ème édition du festival de la diplomatie culinaire

lundi, 23 avril, 2018 à 10:45

Sefrou – La 3-ème édition du Festival de Fès de la diplomatie culinaire, initiée du 19 au 22 avril sous le thème ‘’Arts culinaires, santé et sagesses du monde : Gastronomie et cultures du terroir du Maroc et d’ailleurs’’, a pris fin dimanche à Sefrou.