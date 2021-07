Sefrou/INDH: Des projets structurants pour lutter contre la précarité

mardi, 27 juillet, 2021 à 12:18

Sefrou – Depuis son lancement en 2005, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) n’a eu de cesse d’investir dans des projets visant à lutter contre la précarité au niveau de la province de Sefrou.

De nombreux projets à caractère social ont vu, ainsi, le jour dans la province avec pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la population vivant dans une situation de précarité.

Réalisées dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de l’INDH, ces opérations concernent la création et la réhabilitation de structures sociales pour la prise en charge des personnes sans abri, des femmes en situation difficile et des enfants handicapés.

Parmi ces projets, figure le Centre d’accueil des personnes âgées, situé au quartier Amherz à Sefrou, et qui abrite 34 bénéficiaires dont 16 femmes.

Composé notamment d’une administration, un restaurant et deux dortoirs, l’un pour les hommes et l’autre pour femmes, cet édifice à deux niveaux prend en charge les personnes âgées sans domicile et celles vivant dans la précarité.

Ce projet social, qui a nécessité plus d’un million de DH, a été réalisé dans le cadre d’un partenariat entre l’ Association Caritative pour la gestion du Centre d’Accueil Pluridisciplinaire de Sefrou , la direction provinciale de l’entraide nationale et le Fonds de l’INDH.

Un autre projet, non moins important, est le Centre provincial d’hémodialyse et de contrôle des maladies chroniques, qui profite à 94 patients d’insuffisance rénale.

Cette structure a pour objectifs notamment d’alléger les charges liées à la dialyse au profit des patients nécessiteux, réduire le taux de mortalité chez les patients atteints d’insuffisance rénale et améliorer les services fournis par le centre.

Ce projet a été réalisé en partenariat avec la province de Sefrou, la délégation de la santé, l’Association d’Appui aux patients atteints d’insuffisance rénale et du fonds d’appui à l’INDH.

Dans sa Phase III, l’INDH tend à améliorer la qualité des services fournis dans ces centres et cible prioritairement 11 catégories vulnérables, réparties en trois groupes. Il s’agit de l’assistance aux personnes âgées, malades ou à besoins spécifiques, l’appui à la réinsertion socio-économique et la protection de l’enfance et de la jeunesse