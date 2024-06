Séminaire sur “l’esprit libre de l’entreprenariat” du 21 au 23 juin à l’UM6P de Benguérir

samedi, 22 juin, 2024 à 19:30

Rabat – L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Benguerir abrite, du 21 au 23 juin, un séminaire sur “l’esprit libre de l’entreprenariat” destiné aux aspirants entrepreneurs pour les doter des outils et des connaissances nécessaires leur permettant de transformer leurs idées en succès concrets, indique un communiqué des organisateurs.

L’événement met en lumière l’entreprenariat et les dénominateurs du succès, en offrant des ateliers interactifs, des sessions de mentorat et des opportunités de réseautage avec des leaders de renom, afin de permettre aux participants d’acquérir des compétences pratiques en gestion d’entreprise, digital et leadership, explique l’association Moroccan Millennium Leaders (MML), initiatrice de cette rencontre.

Baptisé “Entrepreneurship Unleashed Studio”, cet événement, organisé en partenariat avec l’UM6P, l’OCP et la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, ambitionne d’accompagner la jeunesse dans le chemin de l’entrepreneuriat, en s’engageant à offrir un soutien continu pour outiller et aider les jeunes à réaliser leur potentiel entrepreneurial et à contribuer positivement au développement économique et social du Maroc.

Parmi les intervenants à l’ouverture de cet événement, il y a lieu de citer Doris Pack, présidente de l’Institut Robert Schuman, Walburga Von Lerchenfeld, vice-présidente de l’EPP Womenn, et Ivo Radwan, fondateur du Young Professional Network à Vienne, en plus d’autres experts marocains renommés.

Fondée sur les principes de leadership, d’innovation et de citoyenneté, Moroccan Millennium Leaders se veut une association dédiée à la promotion et au soutien des jeunes talents marocains. A travers divers programmes et initiatives, elle s’efforce de créer un environnement propice à l’épanouissement des entrepreneurs et des leaders de demain.