La sensibilisation et la formation, des préalables indispensables à la protection des droits des femmes (Atelier)

mercredi, 27 avril, 2022 à 10:41

Rabat – La sensibilisation et la formation sont des préalables indispensables à la protection des droits des femmes et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, ont affirmé les intervenants à un atelier sur le sujet organisé mardi à Rabat.