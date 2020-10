Une série de compétences propres seront transférées aux régions avant fin 2020 (M. Laftit)

mardi, 27 octobre, 2020 à 23:29

Le multilatéralisme est le seul processus capable de tempérer les relations internationales et d’encadrer la gestion des défis communs, car il rompt avec le caractère économique et commercial proéminent de la mondialisation et “bride l’influence des puissance en protégeant les faibles et en donnant la voix aux sans voix”, a indiqué l’ancien ambassadeur du Royaume auprès des Nations Unies, Mohammed Loulichki.