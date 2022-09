Service militaire 2022 : Cérémonie de fin de la formation commune de base des appelés et prestation de serment au CFA d’El Ouatia à Tan-Tan

jeudi, 15 septembre, 2022 à 21:53

Tan-Tan – Près de 4.000 appelés au service militaire (37è promotion) au 4ème Centre de Formation des Appelés (CFA) à El Ouatia, dans la province de Tan-Tan, ont prêté serment, jeudi, après la fin de la formation commune de base, avant d’entamer la deuxième phase de spécialisation (6 mois).

Lors d’une cérémonie présidée par le Général de division Mohamed Makboub, commandant du secteur militaire de la vallée du Drâa, ces appelés, issus des différentes régions du Royaume, ont prêté serment au terme de leur formation commune de base, qui a porté sur plusieurs volets, notamment le règlement intérieur, les mouvements et positions militaires, le comportement militaire, la sécurité militaire, la discipline, l’esprit de responsabilité, l’éducation et l’auto-qualification.

S’adressant à ce groupe d’appelés, le Général de division Mohamed Makboub a indiqué que cette première phase constitue “la pierre angulaire” de la formation de chaque militaire, tout en les appelant à garder à l’esprit les significations profondes de cet engagement sacré et de mesurer l’ampleur de ce lien fort qu’incarne la fierté d’appartenir à la famille des Forces Armées Royales (FAR).

“Au terme de votre formation militaire de base, vous entamerez la deuxième phase du service militaire, qui sera entièrement consacrée à l’acquisition d’un savoir-faire dans certaines disciplines militaires et professionnelles, ce qui vous permettra de renforcer vos capacités professionnelles et pratiques”, a-t-il expliqué.

Le Général de division Mohamed Makboub a également invité les appelés à poursuivre leurs efforts lors de la prochaine phase avec plus de détermination et d’engagement afin de tirer pleinement profit des programmes et moyens mis à leur disposition par les FAR pour réussir leur formation professionnelle.

En effet, diverses spécialisations ont été mises à la disposition des appelés par les Forces Armées Royales en vue de répondre à leurs aspirations, notamment dans les domaines de l’informatique, de la mécanique automobile, de l’électricité, des agents de sécurité, du jardinage et de la gastronomie.

Dans une déclaration à la MAP, le commandant Badr Imouli, encadrant au 4ème CFA à El Ouatia, a indiqué qu’en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR, il a été procédé à l’organisation de cette cérémonie, qui vient couronner la première phase de formation de la 37è promotion des appelés, avec à la clé une série de cours théoriques et pratiques.

Au cours de cette formation de base, plusieurs activités ont été organisées, notamment des sorties sur le terrain visant à renforcer les capacités d’endurance des appelés, leur adaptation et l’utilisation des armes, notant qu’ils sont fin prêts à entamer la deuxième phase, qui est une étape de formation professionnelle et de spécialisation à même de leur permettre d’obtenir des certificats professionnels qui leur faciliteront l’accès au marché du travail.

Pour sa part, le commandant de la première compagnie du CFA à El Ouatia, Adnan Ajmili, a indiqué, dans une déclaration similaire, qu’au terme de cette formation militaire de base, les appelés ont atteint les objectifs fixés par l’Etat-major général des FAR, qui se manifestent par le développement du savoir-faire des appelés et le renforcement de leurs capacités morales, psychologiques et physiques, ainsi que par la consécration de l’esprit de discipline, d’engagement, de responsabilité et d’autonomie.

Approchés par la MAP, des appelés de différentes régions du Royaume ont, quant à eux, exprimé leur satisfaction du bon déroulement de la première phase de formation militaire, au cours de laquelle ils ont acquis de nouvelles connaissances théoriques et pratiques, soulignant que la phase de spécialisation sera une étape propice pour la consolidation des acquis et l’acquisition des connaissances d’un métier à même de leur faciliter l’intégration dans le marché du travail au terme du service militaire.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de prix à certains des appelés qui se sont distingués au cours de cette formation, dont des prix dédiés à la discipline et à la conduite, au sérieux au travail et à l’excellence en éducation physique et militaire.

Il a été procédé aussi à l’organisation d’un défilé militaire et à la présentation de spectacles d’arts martiaux ainsi que d’un exercice tactique pour simuler l’opération de libération de deux otages des mains de l’ennemi, outre une parade armée.