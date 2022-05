Service militaire 2022: Début au 7e CFA de la Marine Royale de l’opération de sélection et d’incorporation des appelés

lundi, 16 mai, 2022 à 18:00

Benslimane – L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire au titre de l’année 2022 a débuté, lundi, au 7e Centre de formation des appelés (CFA) de la Marine Royale à Benslimane.

Cette opération, qui se poursuivra jusqu’au 28 mai, a débuté dans les différentes unités et centres d’accueil des Forces armées Royales (FAR), et visera la sélection de 20 mille candidats, dont 1800 candidates.

Afin d’assurer le succès à cette opération, les Forces Armées Royales ont réuni et mobilisé tous les moyens humains et logistiques nécessaires au niveau des différents centres et unités concernés, à travers le territoire national.

À cet égard, une cellule logistique a été mise en place pour garantir le transport des appelés vers les centres de sélection concernés par trains ou par autocars de transport en commun, outre la mobilisation au niveau de ces centres de cadres administratifs et médicaux pour que l’opération se déroule dans de bonnes conditions.

À leur arrivée au centre concerné, les candidats passent par différents ateliers administratifs, tels les ateliers de vérification d’identité, d’examen de sécurité et d’inscription et d’infirmerie pour effectuer les examens nécessaires. Les candidats sont enfin auditionnés par une commission spéciale qui tranche sur leur aptitude au service militaire.

Pour les candidats et candidats sélectionnés, des bus sont mobilisés pour assurer leur déplacement au quotidien vers les différents centres, à travers le Royaume, où ils vont poursuivre leur formation militaire et professionnel. Ceux qui n’ont pas rempli les conditions de sélection seront transportés vers leurs zones de résidence via les lignes de l’ONCF ou à bord des bus de transport en commun.

Dans ce sens, le Lieutenant-colonel, Naoufal El Bakkali, a souligné qu’en exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major Général des Forces Armées Royales (FAR), le 7e Centre de formation des appelés (CFA) de la Marine Royale accueillera près de 2107 candidats au service militaire dont 142 éléments féminins.

Dans une déclaration à l’occasion, il a relevé que ces candidats viennent de différentes provinces et préfectures de la région de Casablanca-Settat, notant qu’à cette fin le centre a mis en place plusieurs ateliers qui se répartissent en quatre cellules.

La première cellule, a expliqué le Lieutenant-colonel El Bakkali, sera chargée de la vérification de l’identité du candidat, alors que la 2e est chargée de l’inscription. La 3e cellule, située à l’infirmerie du centre, va prendre en charge les examens médicaux des candidats, alors que la 4e, constituée de commissions spéciales, sera chargée de se prononcer sur l’aptitude des candidats.

Le centre a été équipé de tous les moyens logistiques et humains à même de garantir le déroulement de l’opération de sélection et d’incorporation dans de bonnes conditions.

À noter que la première journée de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire au titre de l’année 2022 au niveau du centre de Benslimane a été dédiée à l’élément féminin.

Au terme de cette opération, le 7e Centre de formation des appelés de la Marine Royale prévoit d’accueillir 1090 appelés.