Service militaire 2022 : Début de la formation de 4.000 appelés au CFA d’El Ouatia à Tan-Tan

jeudi, 2 juin, 2022 à 21:13

Tan-Tan – La formation d’environ 4.000 jeunes concernés par le service militaire au titre de l’année 2022 a été lancée, jeudi, au 4è Centre de Formation des Appelés (CFA) à El Ouatia, dans la province de Tan-Tan.

A cette occasion, une cérémonie d’accueil de cette 37è promotion a été organisée dans ledit centre, dans le cadre du lancement officiel de l’opération de formation de 20.000 appelés concernés par le service militaire au cours de l’année 2022, dans 13 centres de formation relevant des Forces Armées Royales (FAR), répartis sur l’ensemble du territoire national.

S’adressant à ce groupe de jeunes issus des différentes régions du Royaume, le Général de Division, Mohamed Makboub, commandant du secteur militaire de la vallée du Drâa, a, dans un mot d’orientation, indiqué qu’en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des FAR, visant la préservation des acquis du service militaire, les Forces Armées Royales et les administrations publiques compétentes ont lancé l’opération de sélection et d’incorporation des appelés.

Il a également précisé que cette formation, qui s’étale sur un an, est scindée en trois étapes, dont la première porte sur quatre mois consacrés à la formation militaire de base, alors que la deuxième, qui s’étend sur 6 mois, est dédiée à la qualification dans divers domaines. Pour ce qui est de la troisième et dernière étape de deux mois, elle prévoit des entraînements et des visites de terrain.

Le Général de Division Makboub a, en outre, relevé que les appelés bénéficieront durant ces trois phases d’une formation globale et inclusive, à travers une série de cours et d’activités à même de consolider leurs valeurs et connaissances, développer leurs compétences, renforcer leurs capacités morales, psychologiques et physiques, et de consacrer chez eux l’esprit de discipline, d’engagement, de responsabilité et d’autonomie.

De son côté, le capitaine Yassine Naciri, encadrant au sein du 4è CFA d’El Ouatia, a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que le début de la formation de ces jeunes intervient à l’issue de l’opération de sélection des candidats au service militaire, qui s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Pour leur part, des appelés ont dit toute leur joie et fierté d’accomplir le service militaire, tout en se félicitant de l’accueil qui leur a été réservé au CFA d’El Ouatia ainsi que de l’ambiance positive dans laquelle s’est déroulé le premier jour de formation.

Ils ont, en outre, souligné, dans des déclarations similaires à la MAP, que ce service militaire leur permettra, certainement, de renforcer leur esprit de responsabilité, de discipline et d’autonomie, ajoutant que cette formation facilitera également leur insertion dans la vie professionnelle et quotidienne.

A noter que le CFA d’El Ouatia renferme plusieurs installations, notamment des salles de cours, des dortoirs d’une capacité de plus de 4.000 lits, deux grands réfectoires, des salles de sport, des services administratifs et des blocs sanitaires, ainsi que d’autres dépendances et équipements.

A cette occasion, le Général de division Mohamed Makboub a effectué une visite aux différentes installations du centre.

L’opération de sélection et d’incorporation des appelés au service militaire au titre de l’année 2022, s’est déroulée, du 16 au 28 mai dernier, dans les différents centres d’accueil et unités des FAR, pour la sélection de 20.000 candidats, dont 1.800 candidates.