Service militaire 2024: lancement de l’opération de recensement du 1er mars au 29 avril (communiqué)

vendredi, 1 mars, 2024 à 13:03

Le développement de la formation des conducteurs professionnels a été au centre d’une réunion tenue, récemment à Rabat, entre le Comité de pilotage du ministère du Transport et de la Logistique et les représentants de la Fédération Nationale de la Formation en Transport et Logistique et de l’Association Nationale des Centres de Formation des Conducteurs Professionnels au Maroc.