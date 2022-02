Service militaire au titre de 2022: fin de l’opération de recensement

vendredi, 11 février, 2022 à 10:46

Rabat – L’opération de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2022 s’est achevée, jeudi, annonce le ministre de l’Intérieur dans un communiqué.

“Dans le cadre de la préparation de l’intégration de la prochaine promotion au service militaire au titre de l’année en cours, et en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, la période fixée pour le recensement des jeunes assujettis au service militaire a pris fin jeudi 10 février”, souligne le communiqué publié vendredi.

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur informe les jeunes qui ont été recensés et qui ont présenté une demande pour être dispensés dudit service, à titre temporaire ou définitif, accompagnée des documents requis attestant des raisons de l’exemption, conformément aux dispositions en vigueur auprès des autorités administratives compétentes, que des comités provinciaux tiendront, au niveau de toutes les préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume, des réunions, durant la période allant du 16 au 22 février, pour l’examen des dossiers d’exemption qui leur sont soumises en vue de statuer sur chaque demande au vu des pièces qui y sont jointes, poursuit la même source.

Les services compétents de chaque préfecture, province ou préfecture d’arrondissements informeront, immédiatement après la fin des travaux des comités provinciaux, chaque personne recensée et ayant déposé une demande d’exemption temporaire ou définitive du service militaire de la décision prise par le comité concernant sa demande.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur informe tous les jeunes, de sexes masculin et féminin, qui ont achevé les procédures de recensement que le Comité central de recensement relatif au service militaire tiendra une réunion, le 28 février, pour superviser l’opération d’établissement des noms des jeunes, de sexes masculin et féminin, à partir de la base de données du recensement, qui feront partie de la prochaine promotion des appelés selon le classement et les grades nécessaires à leur formation, conclut le communiqué.