Service militaire: Cérémonie au 7ème CFA de Benslimane à l’occasion de la fin de formation du 38ème contingent des appelés

samedi, 20 juillet, 2024 à 16:47

Benslimane – Une cérémonie a été organisée, vendredi au 7ème Centre de formation des appelés (CFA) à Benslimane, à l’occasion de la fin de formation du 38ème contingent des appelés.

Présidée par le Colonel Abderrafii Ouahid, Commandant d’Armes Délégué de la Place de Benslimane, en présence d’Officiers et Officiers du rang d’encadrement, cette cérémonie a été marquée notamment par la remise des diplômes aux dix lauréats majors des formations dispensées par le Centre, ainsi que des certificats d’assiduité et de bonne conduite.

Au 7ème CFA, ils sont 1.100 appelés à avoir accompli le service militaire, 178 filles et 922 garçons. Les appelés ont bénéficié d’une phase de formation commune (4 mois) focalisée sur le volet militaire, y compris l’éducation à la citoyenneté et l’éducation physique.

La phase de qualification professionnelle, d’une durée de 8 mois, a concerné, elle, les spécialités de maître d’hôtel, cuisinier et aide-cuisinier, ouvrier d’étage, jardinage/ouvrier des espaces verts, secrétaire et moniteur de sport, et ce en fonction des aptitudes des appelés et de leur niveau scolaire.

Dans un mot d’ouverture de la cérémonie, le Colonel Rachid Amaoui, Commandant le 7ème CFA, a adressé, en sa qualité et au nom des Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang qui ont contribué à l’encadrement, formation et entraînement du 38ème contingent, ses félicitations aux appelés pour l’engagement, la discipline et la bonne conduite dont ils ont fait preuve tout au long de leur formation parmi les Forces Armées Royales (FAR).

Ces qualités, a-t-il relevé, “se reflètent dans les bons résultats obtenus par les appelés et qui ont permis d’atteindre l’objectif suprême du service militaire”.

Dans une déclaration à la MAP, le Sous-lieutenant Nabil Haidara, encadrant au 7ème CFA, a noté que “1.100 appelés ont suivi une formation de base commune, suivie d’une deuxième phase de qualification professionnelle dans diverses spécialités, prenant en compte les qualifications et le niveau d’étude des appelés”.

“A l’occasion de cette cérémonie marquant la fin de la formation, des certificats d’assiduité et de bonne conduite, ainsi que des diplômes de qualification professionnelle reconnus, ont été remis aux appelés en vue de leur faciliter l’accès au marché du travail dans les diverses institutions militaires, paramilitaires et civiles”.

Dans des déclarations similaires, des appelés ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de la formation militaire et la qualité de la qualification professionnelle.

“Je suis extrêmement heureuse de cette expérience qui m’a beaucoup appris, en particulier les valeurs de patience, d’autonomie et de respect du temps. Je recommande vivement cette expérience à tous les jeunes”, a déclaré l’Appelée Chaima El Mansouri.

Et d’ajouter: “La formation s’est déroulée dans les meilleures conditions. À cette occasion, je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux encadrants, Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang , qui ont veillé à garantir toutes les conditions appropriées tout au long de la durée du service militaire”.

Même son de cloche auprès de l’Appelé Mohamed Qrifa. “Après avoir terminé la première phase de formation, nous sommes passés à la phase de spécialisation qui nous a permis d’acquérir des compétences techniques et professionnelles”, a-t-il affirmé.

“Cette année passée au service militaire m’a permis d’obtenir un certificat d’assiduité et de bonne conduite, ainsi qu’un diplôme professionnel qui m’aidera à accéder au marché du travail. Et j’espère faire partie des chanceux qui rejoindront les rangs des Forces Armées Royales”, a-t-il renchéri.

A l’issue de la cérémonie de remise des diplômes, les appelés ont organisé un défilé militaire au sein du 7ème CFA.