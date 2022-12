Le service militaire: une expérience pionnière pour consolider l’homogénéité nationale et la cohésion sociale

lundi, 26 décembre, 2022 à 14:24

Rabat – Le service militaire est une expérience pionnière pour consolider l’homogénéité nationale et la cohésion sociale, comme il se veut l’occasion d’acquérir des compétences qui permettront aux jeunes de renforcer leurs capacités physiques, théoriques et professionnelles et d’intégrer facilement le marché de l’emploi pour contribuer au développement.

Le service militaire “renforce le sentiment d’appartenance nationale. Il permet aussi de bénéficier d’une formation et d’un entraînement qui offrent des opportunités d’insertion socio-professionnelle aux conscrits capables de faire valoir leurs compétences, leur sens de l’engagement et des responsabilités.”

C’est avec ces mots que SM le Roi Mohammed VI a insisté, lors d’un discours devant les deux chambres du Parlement à l’occasion de la 1-ère session de la 3-ème année législative de la 10-ème législature, sur l’importance du service militaire, soulignant que “tous les Marocains concernés par le service militaire, sans exception, sont égaux en la matière et ce, indépendamment de leur classe sociale, de leurs diplômes et de leur niveau d’instruction”.

Les avantages du service militaire

Le service militaire constitue une expérience bénéfique et essentielle dans la vie du citoyen et une valeur ajoutée qui permet au conscrit d’acquérir un ensemble de compétences et d’expériences cruciales à même d’enrichir sa vie tant personnelle que professionnelle.

Avec ses divers entraînements et sa formation professionnelle exceptionnelle et pluridisciplinaire qui aboutit à des certificats professionnels, le service militaire permet d’ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes dans un ensemble de domaines.

Le service militaire est aussi l’occasion de rencontrer des jeunes du même âge, des jeunes pleins d’énergie, déterminés et ambitieux, représentant l’ensemble des régions et parlant les différents dialectes du Royaume.

Développement des connaissances théoriques et professionnelles

Le service militaire permet aux conscrits de bénéficier d’une formation technique et professionnelle dans les spécialités disponibles au sein des différentes unités des Forces Armées Royales, ce qui est de nature à les aider à acquérir des connaissances nouvelles leur permettant d’être des acteurs à part entière dans la société.

Il s’agit d’une opportunité pour les jeunes d’acquérir des compétences significatives qui renforcent leurs capacités internes et professionnelles, ainsi que leur savoir, et qui facilite leur intégration au sein du marché du travail pour contribuer au développement de la société.

De même, le service militaire est l’occasion idoine pour les jeunes conscrits de s’informer de près des différents rôles importants joués par les FAR dans différents domaines militaires, sanitaires et humains au sein de la patrie et sur les plans continental et international.

L’un des objectifs nobles du service militaire est la consolidation des valeurs de citoyenneté et le renforcement du sentiment d’appartenance à la patrie et à l’attachement à sa défense.

Des entraînements physiques et militaires

Au cours de son service militaire, le conscrit reçoit une éducation athlétique pour maintenir sa condition physique, ce qui lui permet de développer ses compétences, son endurance et sa confiance en soi.

Il bénéficie également d’une initiation militaire dont le but est de consolider le sens de la discipline, de la responsabilité et d’autonomie au cours des entraînements militaires et sportifs et des activités destinées à améliorer l’endurance et l’aptitude de relever les défis, outre les cours en culture militaire qui reposent sur la discipline, le courage et le renforcement du sens du devoir.

Indemnités matérielles et couverture santé

Les appelés au service militaire bénéficieront de plusieurs privilèges dont une solde mensuelle, non imposable, allant de 1.050 dirhams pour les soldats, 1.500 dirhams pour les sous-officiers à 2.100 dirhams pour les officiers, sachant qu’une prime de 300 dirhams est accordée aux conscrits affectés dans les provinces du Sud.

Ils bénéficieront également de soins dans les institutions hospitalières militaires et d’une assistance médico-sociale, une couverture maladie, une assurance décès et invalidité, alors que l’État prend en charge aussi bien sa part des cotisations ou des contributions dues que celles des recrues, ainsi que les indemnités de départ en cas de maladie contractée ou d’aggravation de la maladie au cours du service militaire.

Les recrues ont un grade militaire similaire aux grades militaires selon le système hiérarchique en vigueur dans les Forces armées royales : officier, sous-officier et soldat, selon le certificat d’études.

De plus, le fonctionnaire ayant le statut de militaire conservera le salaire qu’il perçoit pour sa fonction et le droit de retourner dans son administration d’origine après la fin du service militaire. Les appelés bénéficieront également du droit de participer aux concours annoncés pendant leur service militaire.

Un grand succès et une forte affluence

Depuis la reprise par le Royaume de l’application du service militaire, l’opération de recensement de la première promotion des recrues a connu une forte affluence, avec 70.701 volontaires sur 80.000, dont 24.000 de sexe féminin, parmi qui les personnes recensées lors des premières phases, ce qui a poussé à augmenter le nombre de la première promotion des appelés de 10.000 à 15.000 recrues.

Pour la première promotion des appelés, qui était composée de 15.362 jeunes des deux sexes, le service militaire a constitué une étape décisive dans leur vie qui leur a permis de renforcer leur confiance en eux, d’élargir leurs horizons et de renforcer leur attachement à l’identité et aux piliers de la nation.

Au titre de 2022, l’opération de recensement liée au service militaire, menée du 13 décembre 2021 au 10 février 2022, a connu une forte affluence de la part des jeunes notamment de sexe féminin.

Le nombre de jeunes ayant achevé les procédures de recensement relatif au service militaire au titre de l’année 2022 s’est établi à 178.166 contre 133.820 en 2019.

Le nombre de jeunes de sexe féminin qui se sont portées volontaires pour le service militaire a atteint 29.013, soit plus de 16% de l’ensemble des jeunes recensés, contre 13.614 en 2019 (10,17%).

A cet égard, les FAR ont fait preuve d’une gestion et d’un encadrement exemplaire lors de toutes les étapes ayant accompagné l’opération d’intégration des conscrits ayant été appelés, que ce soit au niveau des infrastructures que des cadres et ressources pédagogiques, et ce en vue d’octroyer aux jeunes marocains une formation professionnelle appliquée qui concorde avec leurs ambitions en matière d’intégration dans le tissu social et d’adhésion dans les projets structurants avec patriotisme.

Promotion 2023

Conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), concernant l’adoption des mesures nécessaires pour l’intégration de la prochaine promotion au service militaire le 1er juin 2023, le ministre de l’Intérieur informe les jeunes âgés entre 19 et 25 ans à la date du 1er juin 2023 que l’opération de recensement relatif au service militaire débutera le mercredi 28 décembre 2022 et prendra fin le 25 février 2023.

A cette occasion, le ministre de l’Intérieur invite les jeunes qui recevront un avis des autorités administratives locales, par eux-mêmes ou par un membre de leurs familles, à remplir le formulaire de recensement via le site “www.tajnid.ma” et ce à partir du début de l’opération de recensement le 28 décembre.