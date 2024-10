Session extraordinaire du Conseil de la ville de Casablanca : Approbation de deux projets en faveur du développement

mardi, 22 octobre, 2024 à 23:30

Casablanca – Le Conseil de la ville de Casablanca, réuni mardi en session extraordinaire, a approuvé deux projets visant à soutenir la dynamique de développement que connaît la métropole.

Lors de cette session présidée par la présidente du Conseil de la ville de Casablanca, Nabila Rmili, le Conseil a adopté à la majorité le projet de révision partielle du schéma directeur d’aménagement urbain (SDAU) du Grand Casablanca et ce, dans le but d’harmoniser les politiques publiques ainsi que les plans d’action des collectivités territoriales.

La révision partielle de ce document intervient à l’issue d’une étude d’évaluation de la mise en œuvre de ce plan et s’inscrit dans le cadre de l’accélération des chantiers lancés, notamment dans les domaines des infrastructures et des équipements.

Cette révision du SDAU concerne tout particulièrement les tracés des autoroutes en cours de réalisation, les lignes du TGV, le réseau express régional (RER), le tracé du gazoduc Nigéria-Maroc, le tracé de l’autoroute de l’eau, la programmation de deux gares routières ou encore l’aménagement de nouvelles gares pour le TGV et le RER, ce qui est à même de valoriser les réseaux de transport actuels et de permettre la construction de nouveaux centres urbains à proximité des nouvelles stations ferroviaires.

A cela s’ajoutent la valorisation de l’offre dans les domaines des loisirs, du sport et du tourisme, l’accompagnement de la délocalisation de certaines activités qui nuisent aux Casablancais et à la fluidité de la circulation, outre la proposition de grands projets urbains dans le domaine des services dont certains sont inscrits dans le plan d’action de la commune de Casablanca 2023-2028 et la mise à niveau et l’amélioration de l’offre dans les domaines de l’industrie et de la logistique.

Le Conseil de la ville de Casablanca a également adopté à la majorité un projet de convention aux termes de laquelle la commune de Casablanca confie à la SDL (société de développement local) Casablanca aménagement la mission de réhabiliter la parc ‘’Madar’’ visant à promouvoir le patrimoine architectural de Casablanca.

Cette convention fixe les conditions, le mode de financement ainsi que l’exécution de la mise à niveau de ce parc situé dans le centre de la ville et qui s’inscrit dans le cadre d’une vision globale en faveur de la promotion des sites stratégiques de Casablanca.

Le Conseil de la ville de Casablanca avait adopté à la majorité dans la matinée de ce mardi le projet de budget 2025, à l’issue de de la deuxième séance de sa session ordinaire d’octobre, laquelle session a été consacrée à l’examen de 55 points à l’ordre du jour dont 37 ont été approuvés et 18 reportés.