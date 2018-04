Session régionale à Laâyoune du Parlement de l’enfant

lundi, 23 avril, 2018 à 8:11

Laâyoune – Le siège de l’Académie régionale d’éducation et de formation à Laâyoune a abrité, en fin de semaine, les travaux de la session régionale du Parlement de l’enfant, placée sous le signe ‘’Pour un enfant citoyen et acteur du développement régional et national’’.