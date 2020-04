Settat: 11.000 familles bénéficiaires de l’opération “Ramadan 1441”

mercredi, 29 avril, 2020 à 17:27

Settat – Le nombre des familles bénéficiaires dans la province de Settat de l’opération de distribution alimentaire “Ramadan 1441”, organisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, s’est élevé à 11.092 ménages, répartis entre communes rurales et urbaines.

L’opération cible les personnes et les familles en situation de précarité, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, en vue de leur venir en aide en ce mois béni, qui coïncide avec la pandémie du Covid-19 et ses effets sur d’importantes catégories sociales.

Ainsi, 8.758 familles appartenant à 41 communes rurales ont bénéficié des paniers alimentaires comprenant les produits de première nécessité (farine, sucre, thé, huile, lentilles, vermicelles et concentré de tomates), alors que les ménages concernés dans le périmètre urbain sont de l’ordre de 2.334, selon des données communiquées à l’occasion du lancement de cette opération.

Cette opération, supervisée au niveau local par un comité chargé d’arrêter les listes des bénéficiaires, s’inscrit dans la continuité de l’élan national de lutte contre les effets du Covid-19 initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour apporter aide et réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité et réduire les effets socio-économiques de la pandémie.

En cette période de confinement, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et ses partenaires ont dû adapter le dispositif de distribution pour que la sécurité des populations soit garantie.

Au vu de ce contexte inédit et conformément aux directives royales, la la Fondation a opéré un renforcement des moyens afin d’élargir la couverture des foyers bénéficiaires du soutien alimentaire. L’effectif global a été augmenté à 600.000 foyers (soit 100.000 foyers supplémentaires par rapport à l’édition précédente), pour un investissement global de 85 millions de dirhams (achat des denrées et logistique).