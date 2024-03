Settat : La commissaire divisionnaire Fatiha Radouan, une compétence dévouée pour les ressources humaines de la préfecture de police

lundi, 11 mars, 2024 à 11:08

Par Hajar Erraji

Casablanca – Administrer les affaires des fonctionnaires de la préfecture de police, telle est sa mission. Dynamique, accueillante et souriante, la commissaire divisionnaire Fatiha Radouan ne lésine sur aucun effort pour servir volontiers ses coéquipiers et assurer une gestion optimale du capital humain. Ses mots d’ordre : disponibilité, engagement et dévouement.

Chef de service administratif à la préfecture de police de Settat depuis 2023, Fatiha Radouan se mobilise au quotidien pour mener à bien ses diverses tâches.

“Mon poste porte essentiellement sur la gestion des différentes affaires concernant les fonctionnaires de police, conformément à la stratégie adoptée par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en matière de gestion du capital humain et de la logistique”, précise-t-elle à la MAP, se disant fière de servir, dans un climat de symbiose, les besoins administratifs de ses collègues.

Pour elle, la gestion administrative n’est pas une nouvelle expérience. Ayant rejoint le corps de police en 2008, Mme Radouan a assuré plusieurs postes de responsabilité dans la même veine, notamment celui chef de la section recrutement, concours et avancement.

“A la DGSN, seule la compétence prime”, tranche la commissaire divisionnaire, assurant qu’il n’y a aucune différence entre le personnel féminin et masculin.

Dans ce sens, elle fait savoir que “les candidats bénéficient de la même formation et les même stages alors que l’affectation se base sur la performance”, relevant que “la femme responsable est aussi bien accueillie par ses coéquipiers que ses confrères masculins”.

“La discrimination de genre n’existe pas”, insiste-t-elle, ajoutant que ces conditions de travail permettent à la femme policière de gravir les échelons et de relever les différents défis liés au métier.

Dans le cas de Fatiha Radouan, le soutien de la famille a été également primordial. “Compréhensive, ma famille me soutient largement ce qui me permet de garder l’équilibre nécessaire entre ma vie professionnelle et personnelle”, explique-t-elle.

Mme Radouan fait, d’ailleurs, partie d’une large catégorie de compétences hautement qualifiées qui ont opté pour une carrière au sein des rangs de la sûreté nationale pour servir la patrie. Elle est également l’une des nombreuses femmes marocaines persévérantes, ambitieuses et déterminées à réussir et à porter haut l’image de leurs consœurs dans différents domaines.