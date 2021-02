Settat: Forte mobilisation pour faire réussir la campagne nationale de vaccination

vendredi, 5 février, 2021 à 13:02

Settat – La campagne nationale de vaccination contre le nouveau coronavirus se poursuit dans différentes régions de la province de Settat dans un climat de forte mobilisation de l’ensemble des autorités provinciales, sanitaires, civiles et militaires, dans le but de faire réussir cette opération lancée par SM le Roi Mohammed VI le 29 janvier dernier.

Cette opération connait une forte adhésion de la part des catégories ciblées pour bénéficier des premières doses du vaccin ciblant dans un premier temps 30.000 habitants de la province âgés de 70 ans et plus.

Les centres de santé dédiés à cette opération accueillent quotidiennement les catégories ciblées dans le respect total du protocole sanitaire et des mesures préventives en vigueur pour faire face à la prolifération de la pandémie.

Ainsi, 86 centres de santé permanents et 15 unités mobiles ont été mobilisés dans la province, en mettant en place tous les équipements médicaux nécessaires à cette opération.

Par ailleurs, 214 éléments du corps médical et paramédical relevant de la délégation provinciale de la santé ont été mobilisés, alors que 188 fonctionnaires relevant de l’Administration et des communes territoriales ont été chargés d’assister ces équipes, notamment pour ce qui est de l’enregistrement et de l’établissement des listes des bénéficiaires du vaccin.

Parallèlement aux efforts déployés dans ce cadre, la commission provinciale de veille poursuit sa campagne de sensibilisation et de prévention pour inciter au respect des mesures préventives et faire face à la prolifération du Covid-19.