Settat: interpellation de deux individus pour diffusion d’une vidéo contenant des allégations mensongères et des propos diffamatoires

lundi, 20 avril, 2020 à 17:19

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à la préfecture de police de Settat ont interpellé, lundi matin, deux personnes âgées de 23 et 25 ans pour leur implication présumée dans la diffusion d’un enregistrement vidéo contenant des allégations mensongères sur la propagation du nouveau coronavirus ainsi qu’une incitation à la haine et des propos diffamatoires à l’encontre des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Les services de la sûreté nationale avaient interagi positivement avec une séquence diffusée via les applications de messagerie instantanée contenant des propos des deux mis en cause qui proféraient des insultes et incitaient à la haine à l’encontre des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les recherches et investigations ont permis d’identifier et d’interpeller les deux suspects.

Les mesures de pointage des deux individus ont révélé qu’ils faisaient l’objet d’une plainte similaire déposée par une femme les accusant d’insultes et de diffamation via les systèmes informatiques.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer tous les actes criminels qui leur sont reprochés, ajoute la même source.

Cette affaire s’inscrit dans le cadre des efforts de suivi et de veille informatique menés par les services de la DGSN, pour faire face aux contenus numériques portant des informations fallacieuses ou incitant à la violence et la haine, conclut le communiqué.