Settat: L’Université Hassan 1er se félicite du succès de sa “migration digitale”

vendredi, 3 avril, 2020 à 15:13

Settat – L’Université Hassan 1er de Settat s’est félicitée, vendredi, du succès de l’opération de “migration digitale”, suite à la suspension au niveau national des cours en présentiel à partir du 16 mars dernier pour enrayer la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’enseignement à distance “se passe très bien jusqu’à présent”, affirme une source de l’établissement universitaire, qui a mobilisé des moyens appropriés pour généraliser l’accès pour tous ses étudiants à la plateforme e-learning Moodle (moodle.uh1.ac.ma).

“La réactivité et les efforts investis pour la mise en place de ce dispositif digital a permis aux étudiants de l’Université de suivre rapidement et de façon continue leur parcours académique à distance et dans les meilleures conditions”, s’est réjouie la présidente de l’Université Khadija Essafi, dans une lettre adressée à la communauté estudiantine de Settat.

Pour permettre une migration digitale fluide, les équipes spécialisées se sont attelées au déploiement rapide et effectif de la plateforme Moodle, la création de comptes pour tous ses usagers (étudiants, enseignants, invités), l’implémentation et la catégorisation des cours de tous les établissements de l’Université, ainsi que l’élaboration d’une campagne de communication et de sensibilisation autour de la plateforme.

L’Université a également implémenté dans cette plateforme un forum de discussion encadré quotidiennement par un comité de suivi à l’écoute des étudiants et de leurs interrogations pour leur apporter des réponses claires et précises et anticiper d’éventuels dysfonctionnements.

“Les cours sont, certes, suspendus en présentiel mais votre Université continue à travailler, peut-être plus qu’en temps normal, pour vous apporter tout le soutien nécessaire et vous assurer un apprentissage optimal”, a assuré Mme Essafi.

Elle a, enfin, salué les sacrifices consentis par l’ensemble du personnel pédagogique et administratif de l’Université, qui œuvre “quotidiennement sans compter ni le temps ni la masse de travail (…) pour vous accompagner en ce temps de crise”.