Settat : Remise de 14 bus de transport scolaire et 6 ambulances dans le cadre de l’INDH

mardi, 19 novembre, 2024 à 10:26

Settat – Une cérémonie de remise de 14 bus de transport scolaire et de 6 ambulances, a été organisé, lundi, par l’Initiative nationale pour le développement Humain (INDH) au profit de plusieurs communes rurales de la province de Settat, à l’occasion du 69ème anniversaire de l’Indépendance.

Ainsi, le gouverneur de la province de Settat, Ibrahim Abou Zaid, a procédé à la remise de 14 bus de transport scolaire pour lutter contre la déperdition scolaire dans les communes de Sidi Hajjaj, Ouled Sghier, Lakhzazra, M’Garto, Sgamna, Lahouza, Beni Yagrine, Khmisset Chaouia, Machraa Ben Abbou, Ouled M’Hammed, Ouled Bouali Nouaja, Ouled Freiha, Guisser et Sidi Boumehdi.

A cette occasion, Rachid Hajoum, chef du service Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes à la préfecture de Settat, a expliqué que la remise des bus de transport scolaire s’inscrit dans le cadre du programme 4 de l’INDH sur l’impulsion du capital humain des générations montantes, en particulier l’axe épanouissement et excellence scolaire, qui s’engage à assurer les conditions nécessaires à la réussite des élèves et à renforcer la lutte contre le décrochage scolaire.

Il a relevé que le coût total d’acquisition de ce lot de bus de transport scolaire s’élève à 5,3 millions de dirhams totalement financé par l’INDH pour lutter contre le décrochage scolaire en milieu rural, notant que 840 élèves en bénéficieront.

Dans le même contexte, il a été procédé à la remise de 6 ambulances au profit de 6 communes à savoir Beni Yagrine, Loulad, Oulad Fares El Halla, Ouled Amer, Guisser et Ain Blal.

Le budget mobilisé pour l’acquisition de ces ambulances, totalement financé par l’INDH, s’élève à 1,7 million de dirhams, a indiqué à la presse, Noureddine Bensaid, chef de la division de l’action sociale à la préfecture de Settat, soulignant que ces ambulances permettront aux femmes rurales de bénéficier de meilleurs services de santé notamment pour les cas de grossesse et d’accouchement, ainsi que la vaccination des nouveaux nés.

Il a ajouté que la remise des ambulances s’inscrit dans le cadre du 4ème programme de l’INDH, en particulier l’axe visant à sensibiliser les femmes rurales sur les bonnes pratiques de santé et à permettre à cette catégorie de bénéficier d’examens médicaux.

A noter que l’INDH à Settat a distribué depuis sa création un total de 240 bus de transport scolaire au profit de 1.500 élèves du milieu rural, en plus de 97 ambulances.