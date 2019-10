Séville : Le Maroc invité d’honneur du premier salon des voyages

dimanche, 6 octobre, 2019 à 15:43

Séville- “Le Maroc, l’exotisme proche” était le thème d’une table ronde organisée, samedi, à Séville dans le cadre des activités du 1er Salon des voyages de Séville, où le Royaume y est convié comme invité d’honneur.

Organisée du 05 au 07 octobre sur l’esplanade de l’une des places des plus centrales de la capitale andalouse, la manifestation va à la rencontre de potentiels clients andalous et européens à travers un riche programme de débats et d’échanges.