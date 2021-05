Sidi Yahya Zaër: Lions Club International en soutien aux élèves du milieu rural

samedi, 29 mai, 2021 à 18:42

Sidi Yahya Zaër – Les bénévoles de Lions Club International, District 416 Maroc, ont organisé samedi plusieurs actions socio-éducatives au profit des élèves de l’école primaire de Rmamha, relevant de la commune de Sidi Yahya Zaër, où ils ont également accompli une série de travaux de renforcement des équipements.

Cette mobilisation, qui a coïncidé avec la visite de Karim Essakalli, gouverneur du District 416-Maroc, au niveau de la zone 2, a été marquée par l’inauguration d’une classe de préscolaire aménagée et équipée par les “Lionistes”, en appui aux efforts d’encouragement et de généralisation de cet enseignement dans le milieu rural.

Dans le même établissement, les membres du Lions Club ont réalisé l’équipement et l’embellissement de deux classes du primaire, en vue d’offrir aux élèves un cadre d’apprentissage agréable.

Les actions socioéducatives ont consisté, entre autres, en la distribution de lunettes en faveur de plus de 30 enfants et la remise de kits d’hygiène dentaire (brosse et dentifrice), tout en veillant à sensibiliser les élèves à l’importance des soins buccodentaires.

La mobilisation solidaire des membres du Lions Club s’est, d’autre part, focalisée sur l’amélioration des infrastructures de l’école, avec le creusement d’un puits et l’aménagement d’une fontaine, à côté de la construction et l’équipement de sanitaires.

Pour un meilleur épanouissement des élèves, les “Lionistes” ont aménagé et équipé un terrain de sport qui permettra aux écoliers de bénéficier de séances d’éducation physique et de jouer au football.

Les actions du Lions Club International ont aussi permis la création d’un espace vert au sein de cet établissement, dans le souci de diffuser la culture de préservation de l’environnement parmi les générations montantes.

Dans une déclaration à la chaîne d’information “M24”, le directeur provincial de l’Education nationale de Skhirat-Temara, Ibrahim Bencharki, s’est félicité de la qualité du partenariat avec Lions Club International, “qui commence à apporter ses fruits”.

Il a salué cette mobilisation qui traduit l’engagement de la société civile en faveur d’une école publique performante, en contribuant à la dotation de ces établissements d’infrastructures de qualité, qui ne manqueront pas d’avoir un impact significatif sur l’opération d’apprentissage.

Abondant dans le même sens, la directrice de l’école de Rmamha, Hasna Amghar, a souligné que les différentes initiatives menées par Lions Club, notamment celles relatives aux infrastructures, seront hautement bénéfiques pour le combat contre la déperdition scolaire, notamment chez les jeunes filles.

Hanane Hilali, présidente de Lions club Rabat Ladies, a fait savoir qu'”après les actions menées vendredi à Lalla Yettou, près de Sidi Yahia du Gharb, où nous avons assuré l’aménagement d’une salle pour le préscolaire et d’une médiathèque, nous voilà aujourd’hui dans cette école, où notre club a procédé au forage d’un puits avec l’aménagement d’une fontaine et d’un espace vert dans le cadre de la sensibilisation à l’importance de la préservation de l’environnement.”

“Partant de notre slogan ‘Là où il y a un besoin, il y a un Lion’, nous essayons d’être toujours présents et de répondre à n’importe quel besoin là où il se trouve”, a assuré Zohra Rmiki, présidente de Lions club Rabat-Agdal-Ryad, qui s’est chargé de l’équipement d’une classe du préscolaire.

“Le but est que nos petits se trouvent dans un cadre agréable, coloré et accueillant, pour leur permettre de faire leurs premiers pas dans l’école publique dans de très bonnes conditions”, a-t-elle noté.

Zineb Tenouri, présidente de la Zone de Rabat-Salé-Kénitra, a relevé que le milieu rural est dans le besoin, notant que malgré les efforts déployés par le ministère de l’Éducation nationale et les autorités publiques, beaucoup de choses restent à faire, d’où l’importance des initiatives des acteurs de la société civile.

Pour leur part, les jeunes Badr Alaoui Btrani et Khadija Rhefir, présidents respectivement de Lions Club Rabat Solidarité et Lions Rabat Initiateurs, ont souligné que dans le cadre du partenariat Interclub Lions, les initiatives menées dans cet établissement ont pour objectif l’épanouissement des élèves en milieu rural.

Ils ont expliqué que la finalité des jeunes “Lionistes” est de garantir aux élèves du milieu rural les meilleures conditions d’apprentissage, appelant tous les jeunes marocains à leur emboîter le pas, en menant des actions en faveur des enfants issus des zones défavorisées.

Au terme de cette journée chargée d’émotions, les élèves de l’école Rmamha ont affiché leur joie de voir leur établissement prendre une fière et belle allure, exprimant en toute spontanéité leur reconnaissance à tous les bénévoles “venus en aide à des enfants qui souffraient dans le silence”.