SIDATTES 2019: La filière du palmier dattier contribue à hauteur de 60% dans la formation du revenu agricole au sein des oasis

vendredi, 25 octobre, 2019 à 10:52

Rabat – La filière du palmier dattier contribue aujourd’hui à hauteur de 60% dans la formation du revenu agricole au sein des oasis, et fournit 3,6 millions de journées de travail pour plus de 2 millions d’habitants, selon un communiqué du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts publié à l’occasion du Salon international des dattes 2019 à Erfoud (SIDATTES).

Cette filière génère un chiffre d’affaire moyen annuel allant jusqu’à 2 milliards de dirhams et a procuré aux phoeniciculteurs une valeur ajoutée moyenne de 1,42 milliard de dirhams entre 2015 et 2018, précise le communiqué, ajoutant que l’écosystème oasien bénéficie pleinement de l’activité phœnicicole, qui est aujourd’hui le principal pilier de son économie.