SIDATTES 2019 : remise de prix de mérite et d’encouragement à plusieurs exposants et producteurs

samedi, 26 octobre, 2019 à 11:51

Erfoud – Des prix de mérite et d’encouragement ont été décernés, vendredi soir à Erfoud, à plusieurs exposants et producteurs de dattes participant à la 10ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2019) qui se tient du 24 au 27 octobre sous le thème “Palmier dattier, levier de l’emploi et pilier de l’économie oasienne”.