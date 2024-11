SIDATTES 2024 : Remise de Prix de mérite et d’encouragement

vendredi, 1 novembre, 2024 à 14:32

Erfoud (province d’Errachidia) – Des Prix de mérite et d’encouragement ont été décernés, jeudi soir à Erfoud, à plusieurs exposants et producteurs de dattes participant à la 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2024) qui se tient du 30 octobre au 3 novembre sous le thème “Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques”.

Lors de cette cérémonie, le prix de la meilleure participation étrangère a été décerné aux Emirats Arabes Unis et à l’Arabie Saoudite.

Les prix des meilleurs stands d’exposition représentant les quatre régions productrices de dattes au Maroc ont été attribués aux coopératives “Al Firdaous” de Zagora (Drâa-Tafilalet), “Dar Tomour” d’Errachidia (Drâa-Tafilalet), “Boudhar” de Tata (Souss-Massa) et “Palmier Tighjijt” de Guelmim (Guelmim-Oued Noun) et “Daya Amra” de Figuig (Oriental).

A cette occasion, les organisateurs ont félicité les coopératives et les groupements d’intérêt économique (GIE) prenant part à cet événement pour les efforts qu’ils fournissent en vue d’améliorer la qualité des dattes marocaines et d’augmenter leur production.

Le prix du meilleur stand des produits du terroir a été attribué à la coopérative “Ouzlime Bio” de Souss-Massa, alors que le prix de mérite pour la production des plants de palmiers a été décerné au stand “Domaines agricoles”.

La 13ème édition du SIDATTES, placée sous le thème “Les oasis marocaines : pour des systèmes résilients face aux changements climatiques”, met l’accent sur les écosystèmes oasiens, les défis auxquels ils sont confrontés et les avancées en matière de durabilité de ces territoires.

Etalé sur une superficie de 40.000 m2, le Salon comprend sept principales composantes à savoir le pôle “Régions”, qui met en avant les atouts des quatre régions qui concentrent l’essentiel de la production de dattes au Maroc (Drâa-Tafilalet, l’Oriental, Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun) en sus des deux pôles “Institutionnels et Sponsors” et “International” qui rassemblent plusieurs organismes privés et publics intervenant dans la chaîne de valeur de la filière du palmier dattier ainsi que des exposants d’autres pays producteurs de dattes.

Il s’agit également des pôles “Agrofournitures” et “Machinisme agricole”, qui regrouperont, quant à eux, les entreprises opérant notamment dans les engrais et fertilisants, l’outillage et les machines agricoles, ainsi que les produits phytosanitaires, le matériel d’irrigation et les emballages.

Principales attractions du SIDATTES, le pôle “Rahba” et l’espace “Produits de terroir”, font la part belle aux coopératives spécialisées principalement dans la production de dattes et produits dérivés.

Organisé par l’Association du Salon international des dattes au Maroc (ASIDMA) sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le SIDATTES occupe une place de choix dans la politique agricole du Royaume. Un vaste programme de restauration et de restructuration a été mis en œuvre pour le développement et la pérennisation de la filière, faisant de ce Salon une grande plateforme de communication pour la promotion de la datte marocaine.