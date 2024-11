SIDATTES : Mise en lumière du rôle de la recherche scientifique dans le renforcement de la résilience des oasis

vendredi, 1 novembre, 2024 à 10:52

Erfoud (province d’Errachidia) – Le rôle de la recherche scientifique dans le renforcement de la résilience des écosystèmes oasiens face aux changements climatiques a été au centre d’une journée scientifique organisée, jeudi, en marge de la 13ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2024), qui se tient du 30 octobre au 3 novembre à Erfoud.

Initié par l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) en coopération avec l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) sous le thème “La recherche scientifique, socle de résilience des oasis à l’ère des changements climatiques”, cet évènement a été l’occasion de découvrir et de partager les recherches scientifiques et des dernières innovations technologiques liées au développement de la filière phoenicicole.

Intervenant à cette occasion, le représentant de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), Jean Senahoun, a indiqué que le thème de cette journée scientifique revêt une grande importance pour l’avenir des oasis et des communautés qui en dépendent, notant que les oasis, dernier rempart contre la désertification, continuent de jouer un rôle déterminant dans la protection contre l’ensablement.

Et d‘ajouter que les oasis, ces “modèles de développement intégré et durable”, sont confrontées à des défis sociaux et économiques de taille, d’où la nécessité d’adopter une vision intégrée à même de mobiliser les efforts de tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux.

M. Senahoun a, par ailleurs, souligné que la FAO accorde une grande importance à la préservation des écosystèmes oasiens à travers la mise en œuvre de nombreux projets, notamment le Projet maghrébin de lutte contre la maladie du fusariose vasculaire (Bayoud), le Programme national des systèmes ingénieux du patrimoine agricole mondial au Maroc ainsi que le Projet de gestion intégrée du charançon rouge du palmier.

De son côté, le Secrétaire général de l’INRA, Yousri Abdel Aziz, a indiqué que l’Institut accorde la plus haute importance à la filière du palmier dattier afin d’atteindre les objectifs fixés pour ce secteur stratégique, notant que l’INRA pilote quatre axes principaux de recherche, à savoir les ressources génétiques, les techniques de multiplication et de préservation de la diversité génétique, l’irrigation, la fertilité des sols et les techniques de production, ainsi que la gestion des oasis et la valorisation des dattes.

Pour sa part, Kamal Lamhasni, directeur du développement des oasis à l’ANDZOA, a déclaré que cet évènement a permis de présenter et de partager les dernières avancées scientifiques dans le domaine de la phoeniciculture, ajoutant que l’ANDZOA a placé la recherche scientifique au centre de ses actions à travers le lancement de plusieurs programmes et études en coopération avec l’INRA et d’autres institutions de recherche.

Cette journée a été marquée par la présentation de plusieurs exposés autour du “Programme de la FAO pour le développement durable des oasis : Centre d’excellence”, “la Charte des oasis durables”, “la durabilité des écosystèmes oasiens “, “la protection des palmeraies à travers la mise à niveau des Khatarats” et “les défis et opportunités de l’agriculture intégrée dans les zones désertiques”.

Organisé par l’Association du Salon international des dattes au Maroc (ASIDMA) sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, le SIDATTES occupe une place de choix dans la politique agricole du Royaume. Un vaste programme de restauration et de restructuration a été mis en œuvre pour le développement et la pérennisation de la filière, faisant de ce Salon une grande plateforme de communication pour la promotion de la datte marocaine.

Cette édition, marquée par la participation d’environ 230 exposants parmi les acteurs clés de la filière du palmier dattier, met l’accent sur les écosystèmes oasiens, les défis auxquels ils sont confrontés et les avancées en matière de durabilité de ces territoires.