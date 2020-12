Sidi Bennour: Imposante marche en soutien à la diplomatie marocaine et en reconnaissance à la position américaine sur le Sahara marocain

mercredi, 16 décembre, 2020 à 22:55

Sidi Bennour – Des centaines de citoyens de différentes catégories sociales ont organisé, mercredi à Sidi Bennour, une imposante marche pour appuyer les actions entreprises par la diplomatie marocaine au sujet de la question nationale et saluer la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Cette marche traduit la fierté de ces citoyens des victoires successives enregistrées par la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI concernant la question du Sahara marocain et dont la dernière en date est la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara.

Animés d’une grande ferveur patriotique, les citoyens venus en masse, qui brandissaient des drapeaux nationaux et des portraits de SM le Roi, ont sillonné les artères du boulevard des FAR exprimant leur soutien inconditionnel aux décisions royales concernant le Sahara marocain, ainsi que leur disposition à défendre l’intégrité territoriale du Royaume.

Les manifestants, dont des acteurs civils, associatifs et politiques, ont scandé des slogans soutenant l’intégrité territoriale du Royaume, notamment “le Sahara est marocain et il le restera jusqu’à la fin des temps”.

A cette occasion, le président de l’association “Attahadi” de pétanque, Mohamed Hamdouche, un des participants à cette marche, a indiqué dans une déclaration à la MAP que le but de cette action est de saluer et soutenir la décision américaine de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur l’ensemble de son Sahara, qualifiant de sage et stratégique la décision américaine.

M. Hamdouche a également salué le travail colossal de la diplomatie marocaine qui a été couronné par la décision des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, soulignant que cette décision émane d’un Etat puissant sur l’échiquier politique international.

Il a de même rendu hommage au travail fructueux de la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée du Souverain, qui a été couronnée par l’ouverture de plusieurs consulats dans les provinces du sud du Royaume.

Ces nouveaux développements vont pousser d’autres Etats à adopter la même politique que celle des Etats-Unis d’Amérique pour consacrer les principes des droits de l’homme, a-t-il dit, rappelant que plusieurs pays frères et amis ont ouvert des consulats en appui à la position du Maroc.

Pour sa part, Farida Adraoui, membre de l’ordre des avocats d’El Jadida a indiqué que les habitants de Sidi Bennour expriment par cette manifestation leur soutien à la décision américaine et aux succès successifs de la diplomatie marocaine, sous le leadership de SM le Roi, notant que ces efforts vont amener d’autres pays à reconnaitre la marocanité du Sahara et ouvrir des consulats dans les provinces du sud du Royaume.

Cette imposante marche de solidarité s’inscrit dans le cadre d’une série de manifestations organisées par les Marocains dans différentes villes du Royaume pour fêter les grands succès de la diplomatie marocaine.