Sidi Bennour: Un officier de paix contraint de dégainer son arme de service pour arrêter deux multirécidivistes

dimanche, 29 septembre, 2019 à 13:06

Rabat – Un officier de paix exerçant à l’unité mobile de la préfecture de police de Sidi Bennour a été contraint, samedi soir, de dégainer son arme de service sans en faire usage lors d’une intervention sécuritaire pour arrêter deux frères dans un état de forte agitation, dont un mineur âgé de 16 ans, qui ont causé des dégâts matériels aux propriétés d’autrui et qui ont exposé la vie des citoyens et des éléments de la police à une menace sérieuse et grave à l’aide d’armes blanches.

Selon les premiers éléments, les deux suspects, aux multiples antécédents judiciaires, ont menacé les piétons en utilisant des armes blanches et ont également cassé le pare-brise d’une voiture garée dans une ruelle à l’ancienne médina, a indiqué un communiqué de la la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les mis en cause ont manifesté une résistance violente face aux policiers, contraignant l’officier de paix à dégainer son arme de service, lui permettant ainsi d’arrêter les deux suspects et de saisir les deux armes blanches de grande taille, utilisées dans cette agression.

Les deux mis en cause ont été placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête menée par les éléments de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer tous les tenants et les aboutissants de leurs actes criminels, conclut le communiqué.