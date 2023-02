Sidi Harazem : Près de 600 bénéficiaires d’une caravane médicale multidisciplinaire

dimanche, 26 février, 2023 à 15:06

Fès – Quelque 600 personnes ont bénéficié, samedi dans la commune de Sidi Harazem (préfecture de Fès), d’une caravane médicale multidisciplinaire, à l’initiative de la délégation préfectorale du ministère de la Santé et de la Protection sociale.

Initiée en partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) et la société marocaine d’épidémiologie nutritionnelle et comportementale, cette initiative vise à améliorer particulièrement la santé de la mère et de l’enfant.

Destinée à rapprocher aussi les services médicaux et les soins de santé de la population rurale, cette caravane médicale a mobilisé une vingtaine de médecins spécialistes et du personnel paramédical, infirmier et technique.

Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, la responsable du réseau des établissements des soins de santé primaires à la délégation préfectorale du ministère de la Santé, Dr Zakia Marsou, a souligné que cette caravane médicale multidisciplinaire vise à assurer la proximité des prestations médicales à la population rurale, précisant que l’objectif est d’atteindre un effectif de 500 à 600 bénéficiaires.

De son côté, la présidente de la société marocaine d’épidémiologie nutritionnelle et comportementale, Karima El Rhazi, a souligné l’importance cette action sociale axée sur la santé de la mère et de l’enfant, tout en mettant en valeur également les actions de sensibilisations organisées à cette occasion sur les domaines de la nutrition, l’allaitement maternel et la correction des comportements malsains comme le tabagisme.

Les consultations médicales ont porté, entre autres, sur la gynécologie-obstétrique, la médecine générale, la pédiatrie, la rhumatologie, la stomatologie et soins dentaires, outre des analyses médicales, la distribution des médicaments à titre gracieux aux bénéficiaires.

Cette action sociale a porté aussi sur des actions de sensibilisation à la santé reproductive, le dépistage des cancers du sein et du col de l’utérus, du sida, de l’hépatite virale C, du diabète et de l’’hypertension artérielle.