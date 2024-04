Sidi Ifni: Plus de 10 MDH pour la réalisation de projets sanitaires dans le cadre de l’INDH

lundi, 15 avril, 2024 à 12:59

Sidi Ifni – Une enveloppe budgétaire de l’ordre de 10,64 millions de dirhams (MDH) a été mobilisée pour la mise en œuvre de plusieurs projets sanitaires à Sidi Ifni, dans le cadre de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Ces projets s’inscrivent dans le cadre des trois programmes de l’INDH, relatifs à la réduction du déficit au niveau des infrastructures et des services de base en milieu rural, au soutien aux personnes en situation de précarité et à l’impulsion du capital humain des générations montantes.

Concernant les infrastructures sanitaires, l’INDH a réalisé trois projets d’un coût de 2,57 MDH, portant sur la construction et l’équipement d’une maternité dans la commune de Ait Rakha, l’aménagement de logements pour le personnel de l’hôpital provincial et d’une chambre froide à l’hôpital provincial en tant que contribution de l’INDH pour soutenir la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19, a indiqué la division de l’action sociale de la province de Sidi Ifni.

Le comité provincial du Développement humain a également alloué une enveloppe de 3,71 MDH pour le renforcement des centres de santé et l’hôpital provincial en équipements médicaux, notamment ceux relatifs à la santé maternelle et infantile, l’acquisition de cinq ambulances au profit de plusieurs collectivités de la province, en plus du soutien aux patients atteints d’insuffisance rénale et aux caravanes médicales organisées dans la province.

L’INDH a en outre apporté son soutien au renforcement de l’offre de santé avec les ressources humaines nécessaires, dans le cadre d’une convention de partenariat avec le conseil provincial de Sidi Ifni et l’association Moubadarate pour le développement humain, pour un coût de près de 4,36 MDH.

Ces projets ont contribué de manière significative à l’amélioration des services de santé pour la réalisation de la justice spatiale entre les différentes collectivités territoriales de la province.