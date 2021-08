Sidi Ifni: Des équipements pour développer les capacités des personnes à besoins spécifiques et soutenir les porteurs de projets

lundi, 2 août, 2021 à 17:22

Sidi Ifni- Des équipements destinés à développer les capacités des personnes à besoins spécifiques et des enfants autistes, à même de soutenir les porteurs de projets, ont été distribués vendredi à Sidi Ifni.

Ainsi, le gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sadki, a procédé à la distribution de plusieurs équipements au profit de l’Association “Janna des enfants autistes”, avec un financement de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) fixé à 100.000 Dhs

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre de la 3éme phase de l’INDH (programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité), vise à assurer l’insertion scolaire et sociale des enfants autistes.

Ces équipements sont composés d’équipements bureautiques et sportifs destinés aux enfants autistes pour développer leurs capacités mentales et physiques.

Des chaises et des équipements au profit des personnes à besoins spécifiques en situation de précarité ont également été remis à quatre associations œuvrant dans ce domaine, avec une contribution de l’INDH à hauteur de 300.000 Dhs.

Il s’agit de l’Association “Al-Amal pour les personnes à besoins spécifiques” à Lakhssas, l’Association “Al-Shifa Ait Baamran pour la prise en charge des personnes en situation de handicap” dans la commune rurale Tioughza, l’Association “Initiative pour la solidarité pour la prise en charge des personnes à besoins spécifiques” à la commune rurale Sbouya, et le centre Mirleft pour les personnes à besoins spécifiques.

A cette occasion, des équipements ont aussi été distribués au profit de porteurs de projets en situation vulnérable, dans le cadre de la deuxième édition (2019-2020) du programme d’insertion par les activités économiques de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en partenariat avec la Fondation Phosboucraâ.

Dans ce cadre, un total de 16 porteurs de projets dans différentes domaines a bénéficié de ces équipements, dont le montant global est estimé à 2,4 MDH.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la Division de l’Action sociale (DAS) à Sidi Ifni, Nissrine Falhi a indiqué que la distribution de ces équipements au profit des enfants autistes et des personnes à besoins spécifiques, vise à faciliter l’insertion de cette catégorie au sein de la société et développer leurs capacités mentales et physiques.