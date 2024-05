Sidi Ifni : Foire des produits du terroir dans le cadre de la commémoration du 19ème anniversaire de l’INDH

samedi, 18 mai, 2024 à 14:43

Sidi Ifni – Une foire des produits du terroir sous le signe: “Valorisation et commercialisation des produits du terroir comme levier du développement humain” s’est ouverte vendredi à Sidi Ifni, dans le cadre de la commémoration du 19ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

L’objectif de cette exposition, dont l’ouverture a été présidée par le gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sadki, accompagné notamment du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation de Guelmim-Oued Noun, Abdelmadjid Sahl, et du président du Conseil provincial de Sidi Ifni, Lahcen Belfkih, est de créer une dynamique économique au niveau local et de mettre en valeur la diversité culturelle et économique de la province.

Selon Bouchra Dahbi, cadre à la Division de l’Action Sociale de la province de Sidi Ifni, cette foire s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 19ème anniversaire du lancement de l’INDH et s’adresse aux coopératives et auto-entrepreneurs qui ont bénéficié d’un soutien dans le cadre du troisième programme de l’Initiative.

Elle a ajouté que cette exposition est un carrefour d’échange d’expériences et d’expertise entre les différents participants et aussi une opportunité de mettre en valeur la diversité culturelle et économique de la région.

Les 30 stands de cette foire regroupent de nombreux produits locaux, dont le miel et ses dérivés, l’huile d’argan, le couscous et les huiles cosmétiques naturelles, ainsi que des bijoux et des tapis.