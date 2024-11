Sidi Ifni: Lancement et inauguration de plusieurs projets de développement d’un coût de 523 MDH

mercredi, 6 novembre, 2024 à 15:24

Sidi Ifni- Plusieurs projets de développement ont été inaugurés et lancés mardi dans la province de Sidi Ifni, pour un coût de 523 millions de dirhams (MDH).

Ces projets concernent les secteurs des infrastructures portuaires et routières, les barrages, la réhabilitation urbaine et l’environnement.

Ainsi, le wali de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Najem Abhay, accompagné d’une délégation comprenant notamment la présidente du conseil de la région, Mbarka Bouaida, et le gouverneur de la province de Sidi Ifni, Hassan Sadki, ont présidé le lancement des travaux de réhabilitation du port de Sidi Ifni dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’Agence nationale des ports et la région de Guelmim-Oued Noun.

La délégation a également lancé les travaux de construction du barrage de Takeriante pour un coût de 16,6 MDH et avec une capacité de 200.000 m³.

Ce projet vise la protection contre les inondations, l’alimentation de la nappe phréatique et la satisfaction des besoins en eau de la population.

Le coup d’envoi des travaux de construction d’une station de surveillance de la qualité de l’air (1,2 MDH), dans le cadre du renforcement du réseau de surveillance de la qualité de l’air dans la région, a été par ailleurs donné par le wali et la délégation l’accompagnant qui ont aussi présidé, à cette occasion, le lancement de projets relatifs au renforcement des infrastructures routières, d’un coût total estimé à 21,07 MDH, dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales dans la province de Sidi Ifni.

Des explications ont également été fournies à la délégation sur les projets de réhabilitation urbaine des villes de Sidi Ifni et de Mir Left.

Il s’agit notamment de 10 projets (151,5 MDH), répartis entre les axes de la réhabilitation urbaine, l’alimentation en eau potable ainsi que la construction d’un stade municipal et d’une salle omnisports.

Quant au projet de réhabilitation urbaine de la ville de Mir Left, il comprend 6 projets d’un coût estimé à 111 MDH, qui concernent la réhabilitation urbaine, la restructuration des quartiers sous-équipés et le renforcement des infrastructures.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouaida a souligné l’importance des projets lancés dans la province de Sidi Ifni à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte, ajoutant que parmi ces projets, auxquels le conseil régional contribue avec une importante enveloppe budgétaire, figurent la réhabilitation urbaine, la réduction des disparités spatiales et sociales et la modernisation du port de Sidi Ifni, dans le but d’accroître l’attractivité de l’offre portuaire et d’augmenter les performances de la pêche artisanale dans la région.