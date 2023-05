Sidi Ifni: Lancement de projets de développement à l’occasion de l’anniversaire de l’INDH

jeudi, 25 mai, 2023 à 22:00

Sidi Ifni – Plusieurs projets de développement ont été lancés, dernièrement dans la province de Sifi Ifni, dans le cadre de la commémoration du 18ème anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Le gouverneur de la province, Hassan Sidki a présidé, mardi dans la commune de Sbouya, le lancement des travaux de construction d’un centre pour personnes à besoins spécifiques, d’un coût total de 2,5 millions dirhams, financé par l’INDH dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Ce projet, qui vise à faciliter l’intégration sociale des enfants à besoins spécifiques de manière à libérer leurs énergies et leurs talents, sera gérée par l’association “Moubadara” pour la solidarité et la prise en charge des personnes à besoins spécifiques. Il dispose d’une capacité de 120 bénéficiaires et fournira des services éducatifs et paramédicaux à cette catégorie d’enfants, dont la rééducation et la formation professionnelle.

Dans une déclaration à la MAP et à sa chaîne d’information (M24), le président de l’association “Moubadara”, Mohamed Kate a indiqué que ce projet vise à fournir des services éducatifs et paramédicaux aux enfants à besoins spécifiques dans les zones rurales, et à promouvoir l’intégration sociale de cette catégorie, louant les grands services fournis par l’INDH à cette catégorie d’enfants.

Dans la même commune, M. Sidki a visité les travaux de réhabilitation de l’annexe du collège, pour une enveloppe de 1,63 million de dirhams. Ces travaux concernent notamment la création de plusieurs installations, dont un pavillon administratif, un terrain de sport et des vestiaires.

Dans la commune de Tnine Amlou, M. Sidki a procédé à la remise de couvertures et de matériel de cuisine au profit de plusieurs foyers d’étudiants et d’étudiantes (Dar Attalib et Dar Attaliba) dans cinq communes de la province.

Ces équipements, d’un coût total de 400.000 dirhams financés par l’INDH dans le cadre du quatrième programme relatif à la promotion du capital humain des générations montantes, vise à soutenir la scolarisation dans le monde rural et à réduire le décrochage scolaire, en particulier parmi les jeunes filles rurales.

Dans la commune de Tenkerfa, M. Sidki a lancé les travaux de construction de 7 unités d’enseignement préscolaire, réparties sur 5 communes. Ce projet, pour lequel une enveloppe de 2,11 millions de dirhmas a été allouée et qui bénéficiera à environ 140 enfants, vise à généraliser l’enseignement préscolaire et à assurer une éducation de qualité.

Le gouverneur a également visité Dar Attalib à Al Khsas et lancé les travaux d’élargissement et de renforcement du tracé de la route régionale 1915 dans la commune de Sidi Hsayen, avec un budget de 15,7 millions de dirhams.

Ce projet vise notamment à améliorer les indicateurs de sécurité routière, l’entretien du parc routier et à contribuer au développement économique et social de la région.