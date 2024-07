Sidi Ifni : L’INDH, un levier essentiel pour le développement des coopératives

samedi, 13 juillet, 2024 à 18:03

Sidi Ifni – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) poursuit son important soutien financier et technique aux coopératives dans la province de Sidi Ifni, ce qui a contribué à accroître leur nombre et à accélérer significativement leurs performances ces dernières années.

Ainsi, l’INDH, et dans le cadre du programme d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes, notamment l’axe de soutien à l’économie sociale et solidaire, a alloué d’importantes ressources financières pour l’acquisition d’équipements de production au profit des coopératives et développé des programmes de formation et des services d’accompagnement à travers la plateforme de la jeunesse, afin d’accroître leurs capacités, développer leurs performances et aider à la commercialisation de leurs produits.

Quelque 28 coopératives actives dans plusieurs domaines (agriculture, artisanat, commerce, services, agriculture, tourisme, pêche, plantes médicinales et aromatiques) ont bénéficié d’un soutien financier dépassant 2,5 millions de dirhams, auquel l’INDH a contribué pour plus de 1,5 million de dirhams durant sa troisième phase (2019-2023).

La coopérative agricole “Taroua Oubla”, spécialisée dans la production d’Amlou et située dans la commune d’Ait Rakha (90 km de la ville de Sidi Ifni), fait partie des coopératives ayant bénéficié d’un appui financier et technique de l’INDH.

Grâce à ce soutien, cette coopérative a pu obtenir l’année dernière le certificat de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits alimentaires, ce qui lui a permis de participer à des expositions aux niveaux local, régional et régional, pour la commercialisation de ses produits.

Parmi les coopératives les plus actives dans la province de Sidi Ifni figure également “Création Lakhsas”, située dans la commune de Lakhsas, et qui a bénéficié de l’appui financier et technique de l’INDH.

Cette coopérative, créée en 2021, œuvre dans le domaine de l’artisanat (décoration et ameublement, salon et couture, et impression sur vêtements).

Sa présidente, Zahra Amini, a déclaré à la MAP que grâce au soutien financier apporté par l’initiative, cette coopérative a réussi à acquérir des équipements modernes qui lui ont permis d’augmenter sa production.

Elle a souligné l’intérêt constant que l’INDH accorde aux coopératives, en termes de soutien financier et technique, permettant ainsi de créer des opportunités d’emploi et d’améliorer les revenus des femmes membres de la coopérative.

De son côté, Mohamed Laaribi, chef du service amélioration des revenus et inclusion économique des jeunes à la province de Sidi Ifni, a souligné que l’appui accordé par l’Initiative nationale pour le développement humain aux coopératives vise à améliorer les revenus de leurs membres, à créer des opportunités d’emploi et à contribuer au développement du tissu économique local, relevant que la célébration de la Journée internationale des coopératives est une occasion de passer en revue les efforts et les réalisations de l’INDH en particulier durant sa troisième phase.

A cet égard, il a souligné que l’Initiative a contribué entre les années 2019 et 2023 au financement de 28 coopératives dans le cadre du troisième programme relatif à l’amélioration des revenus et à l’inclusion économique des jeunes, pour un coût total dépassant 2,5 millions de dirhams, auquel l’INDH a apporté une contribution de plus de 1,5 million de dirhams.