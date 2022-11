Sidi Ifni: Une riche programmation en célébration du 47è anniversaire de la Marche Verte

jeudi, 3 novembre, 2022 à 17:53

Guelmim – La délégation provinciale du Haut commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération à Sidi Ifni a concocté un programme riche et varié pour célébrer le 47è anniversaire de la Glorieuse Marche Verte.

Ce programme entamé lundi et s’étalant jusqu’au 23 novembre, comprend une série d’activités culturelles et éducatives, des rencontres-débats et des expositions de livres, de photographies et de documents historiques relatifs à la Marche verte.

Au menu de cette programmation, élaborée en coopération avec les autorités provinciales, les établissements scolaires et les acteurs de la société civile, figurent aussi l’organisation d’un séminaire (5 novembre) sur le thème “La Marche verte : contextes historique et juridique”, et d’un meeting (6 novembre).

Le programme comprend également des visites éducatives de l’espace de la mémoire historique, de la résistance et de la libération à Sidi Ifni au profit des élèves des établissements scolaires et des étudiants de l’Institut spécialisé de technologie appliquée (ISTA).