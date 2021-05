Sidi Ifni/INDH: plus de 11 MDH pour l’impulsion du capital humain chez les générations montantes

mardi, 18 mai, 2021 à 21:10

Sidi Ifni – Quelque 11 millions de dirhams ont été mobilisés par la province de Sidi Ifni pour mener à bien des projets dans le cadre du quatrième programme de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) relatif à l’impulsion du capital humain chez les générations montantes (2019-2020).

Ces projets ont porté sur l’aménagement, l’équipement et la gestion de 26 unités d’enseignement préscolaire (5,26 MDH), ainsi que la reconstruction et l’équipement de l’ancienne école de Sidi Zekri dans la commune rurale de Tnine Amellou (1,2 MDH), a précisé la responsable de la division de l’action sociale (DAS), Nissrine Falahi, lors d’une réunion organisée mardi pour commémorer le 16e anniversaire du lancement de l’INDH.

Il s’agit aussi du financement de l’initiative royale d’un million de cartables (2,06 MDH en 2019 et 1,67 en 2020) et de la réalisation d’une maternité à Ait Al Rkha (1 MDH), a-t-elle ajouté au cours de cette rencontre tenue sous le signe “Covid-19 et éducation: bilan et perspectives pour préserver les acquis”.

En outre, l’accent a été mis sur les réalisations du premier programme de la troisième phase de l’INDH lié au rattrapage des déficits en infrastructures et services sociaux de base (2019-2020).

Il s’agit des travaux d’électrification du douar Agni Amghar Oughran relevant de la commune Imi N’Fast en 2019 (1,8MDH), du douar Azilal Iwal et Azilal Ougran dans la même collectivité en 2020 (1,75 MDH).

Au cours de cette réunion présidée par le gouverneur de la province, El Hassan Sidki, il a été procédé également à la présentation de plusieurs projets d’une valeur totale de 5 MDH réalisés dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité.

Concernant le 3ème programme lié à l’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, un montant de 800.000 DH a été mobilisés pour la valorisation des céramiques, “Ifni Moubadara”, en plus de l’aménagement et l’équipement de la plateforme jeunesse.

D’après la DAS, l’INDH a alloué 2,68 MDH au titre de l’année 2020 dans le cadre des efforts déployés pour limiter les répercussions du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Ces initiatives concernent l’acquisition de deux ambulances équipées (1,02 MDH), l’octroi de subventions (100.000 DH) pour soutenir les associations caritatives, l’achat de matériel médical au profit de l’hôpital provincial (250.000 DH), ainsi que l’aménagement du siège des cadres des services de santé à Sidi Ifni (285.000 DH).

Des denrées alimentaires ont été également remises au profit des catégories sociales les plus touchées par cette pandémie, pour un montant de 530.000 dirhams, en plus de l’aménagement de la chambre froide de l’hôpital provincial (105.00 DH).

Dans le cadre de la commémoration du 16ème anniversaire de l’INDH, le gouverneur de la province a présidé la cérémonie de lancement de cette plateforme jeunesse, dont l’aménagement et l’équipement a nécessité la mobilisation d’un montant d’environ 500.000 dirhams.

Ce projet visa à accompagner les jeunes de Sidi Ifni âgées entre 18 et 45 ans dans la création de projets générateurs de revenus selon une démarche ambitieuse qui adopte une logique de développement économique et humain durable.

Un total de 960 projets d’une valeur totale d’environ 337 MDH ont été mis en œuvre au cours des première et deuxième phases de l’INDH (2005-2018).

Avec une contribution de l’INDH estimée à 223 MDH, ces projets ont bénéficié, directement et indirectement, à environ 40.287 personnes.